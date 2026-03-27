宏福苑大火｜居民上楼执拾时间撞正听证会 政府 : 可向「一户一社工」说明 政府再作处理

大埔宏福苑火灾发生至今4个月，政务司副司长卓永兴（27日）公布，将安排宏志阁以外的7座大厦居民，于4月20日至5月4日期间，分批返回单位执拾个人物品。政府安排居民上楼执拾的时间，部分与宏福苑独立委员会第三轮七场听证会的日期撞期。政务司副司长卓永兴表示，若居民有很特殊的原因，未能按照政府时间表返回大厦执拾，可以向「一户一社工」说明，政府会视乎实际个案数目、涉及座数及楼层，再作处理。

政务司副司长办公室补充，居民如有特别原因或实际困难，导致未能在安排的日子返回单位执拾，可以向「一户一社工」要求政府在其他日期再作安排。政府将会因应接获的要求和所涉的座数、楼层等，安排5月4日后的适当日子，即在这次上楼安排完成之后，让这些居民再有机会上楼执拾。

有问题可向「一户一社工」提出 视乎实际情况再行处理

他表示，要安排住户上楼，支援工作要做得有条不紊，要分为十层、十层、十层，或者五层、五层开放。政府要统整要求，再制定一个方便居民且政府能够做得到的时间表。他再次呼吁居民尽量配合政府建议的时间，能够令他们和其他有需要回去看的居民能够早日在最早时间回去收拾物件。

至于部分居民希望可以再次回家，又或觉得还有很多东西未执拾，卓永兴表示，若住户真的有一个强烈诉求，亦可以向「一户一社工」提出，视乎实际情况再行处理。他强调，安排居民上楼的支援人员的投入很大，一日一千人，十五日要出动一万五千人次，已经不计前期做准备的工作，所以我们都要视乎实际情况进行。至于你提到要断舍离甚么，我相信这要由居民自己决定，哪些对他来说是最珍贵的，他自己才知道，但事实是很难像搬家一样，搬走很大量的物品。

政府安排宏福苑居民于4月20日至5月4日期间分批返回单位执拾个人物品。而独立委员会第三轮七场听证会的日期包括 : 4月20日（星期一）、 4月21日（星期二）、4月22日（星期三）、4月23日（星期四）、4月24日（星期五）、 4月27日（星期一）及4月30日（星期四），与宏福苑居民上楼执拾的时间撞期。

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宏福苑居民上楼执拾安排：4.20至5.4分批上楼 每户限4名居民 最多逗留3小时