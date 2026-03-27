Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜居民上楼执拾时间撞正听证会 政府 : 可向「一户一社工」说明 政府再作处理

社会
更新时间：21:00 2026-03-27 HKT
发布时间：21:00 2026-03-27 HKT

大埔宏福苑火灾发生至今4个月，政务司副司长卓永兴（27日）公布，将安排宏志阁以外的7座大厦居民，于4月20日至5月4日期间，分批返回单位执拾个人物品。政府安排居民上楼执拾的时间，部分与宏福苑独立委员会第三轮七场听证会的日期撞期。政务司副司长卓永兴表示，若居民有很特殊的原因，未能按照政府时间表返回大厦执拾，可以向「一户一社工」说明，政府会视乎实际个案数目、涉及座数及楼层，再作处理。

政务司副司长办公室补充，居民如有特别原因或实际困难，导致未能在安排的日子返回单位执拾，可以向「一户一社工」要求政府在其他日期再作安排。政府将会因应接获的要求和所涉的座数、楼层等，安排5月4日后的适当日子，即在这次上楼安排完成之后，让这些居民再有机会上楼执拾。

有问题可向「一户一社工」提出  视乎实际情况再行处理

他表示，要安排住户上楼，支援工作要做得有条不紊，要分为十层、十层、十层，或者五层、五层开放。政府要统整要求，再制定一个方便居民且政府能够做得到的时间表。他再次呼吁居民尽量配合政府建议的时间，能够令他们和其他有需要回去看的居民能够早日在最早时间回去收拾物件。

至于部分居民希望可以再次回家，又或觉得还有很多东西未执拾，卓永兴表示，若住户真的有一个强烈诉求，亦可以向「一户一社工」提出，视乎实际情况再行处理。他强调，安排居民上楼的支援人员的投入很大，一日一千人，十五日要出动一万五千人次，已经不计前期做准备的工作，所以我们都要视乎实际情况进行。至于你提到要断舍离甚么，我相信这要由居民自己决定，哪些对他来说是最珍贵的，他自己才知道，但事实是很难像搬家一样，搬走很大量的物品。

政府安排宏福苑居民于4月20日至5月4日期间分批返回单位执拾个人物品。而独立委员会第三轮七场听证会的日期包括 : 4月20日（星期一）、 4月21日（星期二）、4月22日（星期三）、4月23日（星期四）、4月24日（星期五）、 4月27日（星期一）及4月30日（星期四），与宏福苑居民上楼执拾的时间撞期。

相关新闻:

宏福苑大火｜7厦居民4.20起分批上楼 宏新阁最早 一文睇清时间表、上楼流程、交通安排

宏福苑大火｜居民盼取回儿子英国毕业证书 重回旧地压力大 有人陪同较安全

宏福苑居民上楼执拾安排：4.20至5.4分批上楼 每户限4名居民 最多逗留3小时

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
东铁线受阻．最新车务安排｜旺角东至大围站暂停服务 港铁免费接驳巴士正来往九龙塘至大围站
01:15
东铁线有人进入路轨范围 旺角东至大围站一度暂停 经处理后陆续全线恢复
突发
2小时前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 人员隧道内寻获触电受伤男子
01:15
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 人员隧道内救出触电受伤男子送院
突发
2小时前
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
9小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
9小时前
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
影视圈
3小时前
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
影视圈
7小时前
一众嘉宾参观「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览。
马会马年系列活动又一亮点项目 ─ 「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览
社会资讯
5小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
5小时前
宏福苑居民上楼执拾安排：4.20至5.4分批上楼 每户限4名居民 最多逗留3小时
02:39
宏福苑居民上楼执拾安排：4.20至5.4分批上楼 每户限4名居民 最多逗留3小时
社会
6小时前