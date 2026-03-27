虚报胎儿生父姓名以获分娩服务 35岁女子认2罪被判囚15个月

35岁女子5年前向民政事务处及圣德肋撒医院，虚报其胎儿生父的姓名，以误导院方提供预约分娩服务，她被控作出虚假法定声明等2罪。案件今于沙田裁判法院再提堂，女子承认两罪，裁判官施祖尧就每罪各判囚12个月，其中3个月分期执行，女子共须入狱15个月。

被告彭妍，被控一项作出虚假法定声明罪，及一项以欺骗手段取得服务罪。控罪指彭妍于2021年8月31日在香港深水埗民政事务处，明知而故意地在非经宣誓的情况下，在所作的法定声明内的要项上作出虚假陈述，即林志锋为你的待产婴儿的亲生父亲；以及同日在香港以欺骗手段，即诱导圣德肋撒医院的职员接受林为被告的待产婴儿的亲生父亲，而取得上述医院的服务，即在上述医院的预约分娩服务。

案件编号：STCC654/2026

法庭记者：雷璟怡