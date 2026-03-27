男补习老师上课偷拍14岁女生裙底放网上共享 认罪囚4月 官斥：行为卑劣令补习行业蒙羞

男老师于2023年在铜锣湾补习社授课时，将手机藏在桌下偷拍两名14岁女学生的裙底，及后将裙底照上载至共享相簿，并将相簿连结发布至社交平台Twitter。男老师今早在区域法院承认非法拍摄及观察私密部位等两罪，辩方求情指，想与他人分享照片的乐趣才放上网，惟低估网络传播的速度。暂委法官梁嘉琪判刑时指斥，被告的行为卑劣，涉案照片明显拍摄到两名事主校服的校徽，被告身为补习老师却违反诚信，终判处被告监禁4个月。

为分享照片乐趣放上网却低估网络传播速度

25岁被告袁耀坤，案发时任补习老师，承认非法拍摄及观察私密部位、及发布源自干犯指名罪行的影像两罪。控罪指，他于2023年1月3日在铜锣湾某补习社内，用手机偷拍14岁女童X及Y的衣服下方；另于同月5日在网上发布相关影像，而不理会事主是否同意该项发布。

辩方求情指，被告没有刑事定罪纪录，涉案的裙底照没有拍摄到私密部位，被捕前因对犯下的事情感到内疚而删除了共享相簿。被告在落案起诉至今的3年间积极改过自身，寻求社福署的辅导，没有证据显示被告有偷拍倾向，本案属单次事件，望法庭轻判。

梁官引述辩方求情指，被告须照顾失聪母亲，被告于2022年获得社会学学士学位后在补习社任职，本案发生后被告已辞去工作，任职传媒机构的资深编辑，惟今年因担心认罪后会对公司造成影响，早前亦向公司辞职了。辩方另指，案发时被告仅任职补习老师数周，年仅22岁心智未成熟，而被告没有要求学生做任何动作以方便拍摄，偷拍照片部分是重复的，只有约6至8组镜头角度。而被告为分享照片的乐趣才放上共享相簿，被告低估了网络传播的速度，望法庭轻判。

官斥不关心学生学业却关心学生裙底行为卑劣

梁官判刑时斥，被告偷拍两名中学事主时，两名事主穿著校服，被告亦拍摄到她们的校徽，明显有机会导致她们遭别人辨认出。被告身为补习老师，却没有用心教学，反而将手机放在桌下，从下向上拍摄学生的裙底。而家长因相信老师会努力教授学生，才将学生带到补习社，惟被告不关心学生学业，却关心学生的裙底。梁官直指，被告的行为卑劣，违反诚信，令补习行业蒙羞。

梁官续指，被告案发时已成年，更是学士毕业生，却在共享相簿上载学生裙底照，更在Twitter发布共享相簿连结，令多名用户浏览到涉案照片。尽管辩方指，被告低估网络传播的速度，惟现时大部分人都会使用互联网，用互联网是极其普遍的，被告此举的风险程度不难预期。梁官认为，法庭须向社会反映此类案件的严重性，终判处被告监禁4个月。

案情指，被告在案发时任职补习社老师，两名14岁女事主X及Y均是该所补习社的学生。在同年1月10日，补习社接获匿名来电，对方指网上流传约100张学生裙底照，补习社及后发现X及Y的照片亦在网上流传，X随即报案。被告在同月15日被捕，警方在其手机发现20多张在补习社内拍摄X及Y的裙底照，被告承认当时正在补习社工作，及后曾将照片上传到Google的共享相簿，并将相簿连结发布至Twitter，约有150名用户曾浏览该共享相簿，被告更向Twitter用户表示打算每月更新一次相片。

案件编号：DCCC513/2025

法庭记者：黄巧儿