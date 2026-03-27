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调查揭四成长者曾居家跌倒 近六成零防跌工具 团体促政府增安装资助

社会
更新时间：13:47 2026-03-27 HKT
发布时间：13:47 2026-03-27 HKT

香港人口老化问题严峻，预计到2046年长者人口将达274万，占总人口36%。晋峰青年商会于去年12月19日至今年3月15日期间进行「长者家居安全」问卷调查，成功访问576名60岁或以上长者及其照顾者，发现本港长者居家跌倒问题严重，客厅与浴室为最高危区域。

四成长者曾在家中跌倒 客厅、厕所成高危点

调查发现，四成受访长者（40.8%）曾在家中或屋苑范围内跌倒，当中两成更跌倒达3次或以上，反映跌倒具重复性。客厅（33.2%）、浴室或厕所（31.6%）为跌倒最高危地点，地面湿滑（40.1%）及地面不平（36.7%）为主要肇因。

长者跌倒的后果亦十分严重。近四成曾跌倒长者需住院治疗（38.3%），当中近三成六住院超过5天。心理层面方面，逾七成长者（71.5%）担心跌倒会导致行动不便或连累家人。长者在预防跌倒的措施也有不足，近六成长者家中完全没有安装防跌工具（如扶手、防滑垫），仅55%认同扶手能提升安全，45%表示需加强防跌教育，反映社区对家居改装的支援及意识有待提高。

选委界立法会议员洪锦铉表示，跌倒对长者而言，轻则受伤、重则致命，独居长者风险尤高。因长者体力及身体机力关系，长者双脚难以抬高，遇路面不平便容易跌倒，加上长者多较节俭，家中堆积杂物，进一步增加风险。他表示未来乐意在议会及地区层面推动关怀长者活动。

髋关节骨折长者一个月内死亡率达10%

香港物理治疗师协会会长欧阳健表示，长者跌倒后不治的死亡率亦高，尤其是髋关节骨折的长者，一个月内死亡率可达10%。欧阳健指出，长者跌倒风险分内外两大因素，外在因素包括家居环境设计、扶手安装、生活习惯及穿著不合适的鞋等，内在因素则涉及自身身体状况、肌肉力量、认知能力、慢性疾病及药物影响。他透露，治疗师会亲身为长者进行跌倒风险评估，包括起立行走测试及肌少症风险评估，并建议基层医疗署协调地区康健站及「基层医疗共同治理网络」，定期为社区长者进行相关筛查。

晋峰青年商会提出三项建议，包括政府及机构增加资助，为长者家居安装「防跌六宝」等设施；鼓励长者锻炼下肢肌力与平衡力，鼓励青年加入义工行列，协助家居风险评估。

记者、摄影：张琦
 

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