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政府拟68亿元收购宏福苑7座业权  何永贤向居民派定心丸：不涉及法团户口及维修基金余款

社会
更新时间：11:42 2026-03-26 HKT
发布时间：11:42 2026-03-26 HKT

政府早前公布宏福苑居民安置方案，拟用68亿元收购宏福苑7座单位的业权。房屋局局长何永贤表示，政府收购业权，不涉及法团户口及维修基金余款。
 
何永贤今(25日)在社交平台表示，由房屋局统筹、超过100人的跨部门「解说专队」，由3月2日起，透过「一户一社工」的转介，开始联系宏福苑各户业主，详细解释长远居住安排中各个选项的具体内容，并解答业主的疑问。目前有关工作正在进行中。

何永贤表示，政府收购业权，不涉及法团户口及维修基金余款。何永贤fb
何永贤表示，政府收购业权，不涉及法团户口及维修基金余款。何永贤fb

她指，有部分业主查询，若向政府出售业权，宏福苑法团户口及维修基金户口中的余款会何去何从。合安管理有限公司作为法团管理人，亦有向政府反映业主的查询和意见。

何永贤向居民派定心丸，指特区政府从来不打算买入法团户口及维修基金的余款，相关权益会保留给业主。特区政府在宣布宏福苑长远居住安排方案时，已清楚表明，政府收购宏福苑受大火损毁的七座楼宇业权时会一并收购的，是大厦火险有可能作出的赔偿，并因而承担在法律程序和处理时间上的复杂性和不确定性。

何永贤称，局方正准备草拟收购业权所需的法律文件，并且清楚列明收购业权以及相关各权益事项。「解说专队」会持续支援，届时继续向业主解说有关内容。
 

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