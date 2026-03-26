游艇经济︱拟以「片区」发展香港仔避风塘扩建部分 发展局指反应热烈 接8份意向书 业界倡效外国发展「跳岛游」

政府拟扩建香港仔避风塘，并增加私人游艇泊位及配套以推动游艇旅游。发展局昨日（25日）向南区区议会提交文件，目标于2027年上半年以现金招标方式，将游艇停泊设施与住宅项目合并，以「片区」形式推出市场，当中提供约200个游艇泊位，并兴建约250个住宅单位。发展局表示，市场对项目反应热烈，兴趣浓厚。游艇业界对计划表示欢迎，建议可效仿外国发展「跳岛游」。

发展局常任秘书长(规划及地政) 何珮玲今（ 26日）在电台节目表示，是次计划的一大特色是采用「片区」综合发展模式，将泊位水体与陆上发展一并招标。为此，政府建议收回占地约1.2公顷的布厂湾临时工业区，用作兴建餐饮、零售、游艇基本维修及储存等岸上配套设施。更重要的是，根据去年市场意向调查的清晰反应，项目将在上盖发展约250个中高档住宅单位，以增加整个项目的吸引力及全面释放土地潜力，新项目的密度会稍低，建议的地积比率为4，但强调无计划兴建独立屋，由于用地临海，建议的楼宇高度会较矮，约为130米。

现时3千泊位远远未能满足需求

何珮玲强调，目前全港有12,000艘注册游乐船，但泊位仅约3,000个，需求远远未能满足，因此有必要尽快增加供应。她透露，早前收到8份来自发展商或游艇会的意向书，反应非常热烈，不少本地及海外，如新加坡具备游艇设施营运经验的企业均表达了浓厚兴趣，同时亦对企业背景有信心。项目预计最快可于明年上半年招标。

对于布厂湾现有约90户从事船只零件维修的工场，何珮玲表示，地政总署同事多次实地视察，发现活跃营运的工场仅约两至三成，而当中表示希望迁置并继续经营的亦维持此比例。政府已在田湾觅得一幅临海土地，将以「局限性招标」方式，供受影响并有意继续经营的租户投标继续经营。她估算，田湾用地足以容纳所有希望迁置的租户，甚至仍有空间。此外，政府亦会提供工厦选项及特惠补偿金。

维修人才青黄不接应从教育入手

香港游艇协进会会长何伟乐在同一节目表示，业界对这项政府建议绝对支持，因为香港游艇泊位极度短缺，特别是30米以上的大型泊位更是绝无仅有。今次建议提供能容纳约200艘船身总长50米或以下的中大型游艇，有助吸引海外游客。他建议泊位组合应更多样化，包含10米至50米的不同尺寸，并倾向增加30米以上泊位的比例，这将与深湾避风塘主要容纳30米以下船只的现状形成互补，避免直接竞争。

对于岸上配套，何伟乐担忧长远的维修产业链。他指出，鸭脷洲对岸虽有船厂，但普遍面临租约年期太短仅3至7年，令经营者无法回本下难以投放资源提升设施。更严峻的是，本港游艇维修业近年处于青黄不接，老师傅陆续退休，却鲜有新人入行。他建议政府可以与职业训练局、理大合作，开办课程吸纳新人入行。

倡参考「跳岛游」及区域联盟模式

何伟乐又提出多项建议，包括香港可效仿外国发展「跳岛游」，在不同岛屿建立各具特色的餐饮和酒吧设施，形成独特的旅游环路。他又认为，若要吸引高消费力的「超级游艇」来港，必须摆脱单点思维，将香港定位为一条更宏大航线上的关键一站。他构想了一条「亚洲超级游艇路线」：从马尔代夫出发，途经泰国、马来西亚、新加坡、越南、海南岛，再抵达香港及大湾区，最后可前往台湾、日韩等地。

何伟乐举例指旅客如到马尔代夫玩水、布吉钓鱼、新加坡参加盛事。然后来到大湾区可以做维修保养，因为国内的维修船厂也有规模。整条产业路线建立起来，人才会过来。如果只是来香港，坦白说诱因不是那么大。

简化繁复出入境手续吸引游艇来港

他并建议参考新加坡与东南亚国家，如马来西亚、泰国、印尼组成的游艇联盟。在该联盟内，成员地区的船只只需通过二维码（QR Code）登记，便可自由互通，大大简化了繁复的出入境手续。他期望，正在推动的「大湾区游艇自由行」能实现类似的便利化，吸引目前广东省内2千多艘游艇更便捷地来港。

何伟乐又建议政府应成立一个专责的委员会或局方，以「龙头」角色统一领导游艇产业发展，统筹协调海事、入境、旅游、教育等所有相关部门，才能真正有效率地推动整个产业链前行。

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