每日杂志‧人物志｜愿陪聋人渡过难关 邵日赞深耕弱势群体看清世界

聋女陈美华被女保安占公屋案，前者经审讯后，于本月获裁定胜诉，为美华护航逾年的聋人机构「龙耳」创办人邵日赞功成不居，默默为聋人谋福祉。大半生走在义务工作路上，他为聋人作医疗及法庭手语翻译，争取在聋友家中设置火警闪灯，更牵头设立手语翻译员注册制度。面对复杂案件，他与案主彻夜倾谈；面对资源短缺，他自掏腰包咬紧牙关。在现今社会，主动助人的心弥足珍贵，邵日赞坦言不知何故，总爱帮人不喊累，盼能保持理念、继续投入，让更多聋人的声音被听见。

邵日赞（右）向陈美华（左）伸出援手，案件于本月获判胜诉。

「其实整件事很头痛。」邵日赞指，美华获判胜诉，法庭声明她拥有约38%的业权，后续仍有大量跟进工作。

案件横跨5年，迎来一线曙光，邵日赞忆起，最初从传媒报道得悉事件，后来大律师陆伟雄两度联络「龙耳」，他便决心向美华伸出援手。当时美华居无定所，吃饼干充饥，邵日赞带她解决一日三餐，再设法为她寻觅栖身之所，成功透过「体恤安置计划」入住同区公屋。及后美华与律师会面、正式向女保安提告及出庭，邵日赞和团队寸步不离，他谦称自己是平凡人，「翻译之外，我甚么都不是，帮到她的是其他专业人士。」

邵日赞爱做义工，认为是理想的学习机会。

援助聋女陈美华被占公屋案

此前，邵日赞亦曾跟进多宗聋人被误判的个案，如聋人张中杰在2018年被控刑事毁坏，手语翻译员在庭上同时代表控辩双方；听障青年罗镇杰在2019年被控袭警，原审罪成判入更生中心，后上诉得直，至重审获判无罪。他感恩多宗案件得到满意结果，亦有所得着，惟世界很复杂，聋人要跨越的障碍众多，健听人难以想像，「人与人之间有太多不明白和不理解。」

满头烦恼丝，剪不断，理还乱。邵日赞向事主伸出援手前，必先花长时间了解事实，除了听当事人及其家人诉说，亦要四处收集证据，尝试拼凑「真相」，「大家放工后才有空，时常聊到三更半夜。」有聋人在凌晨做抹车工作，邵日赞一同帮忙，只为了解事主，与事主同行。及后案主寻求律师或议员协助，他又帮忙筛选出有用的资料，「能做得到的，我就做。」

年月工作，他坦言面对很多挑战，如「龙耳」没有长期资助，机构运作全靠同事申请基金及家属捐款支持，历年不乏手语翻译员被挖角，更要面对处理案件的压力，但他从不喊累，「如果你想做一件事，自然会很投入。」

纪录片电影《玲珑》扣除成本后的收益全数捐赠予「龙耳」，用于扩展听力服务、手语教育及个案支援。

邵日赞投身服务聋人廿载。

出钱出力服务不同群体

谈起审讯和医疗，邵日赞越说越激动。他为聋人作医疗及法庭手语翻译，争取在聋友家中设置火警闪灯，更牵头设立手语翻译员注册制度。他坦言，很多人忽视了聋人的需要，亦不理解，「我难以解释，只有你进入过他们的圈子，才会明白。」

他举例，火警闪灯对聋人而言是基础消防设备，「他们有能力逃生，却因收不到讯号而走不到。」许多聋人害怕留院就医，曾有人以手语表达大小便需求，却因动作较大被误会「动武」而被捆绑手脚，最后失禁，「其实外界多行一步，已经可以帮助到他们。」

至于法庭手语翻译，邵日赞直言过去因质素参差，导致审错案及冤案，甚至有翻译员「弹钟」拒接案。近年，他与注册专业人员及导师工会合作，让手语翻译员有渠道注册，望减低对聋人的不公和影响。

大半生走在义务工作的路上，邵日赞的助人美事多不胜数，如遇见货车工人倾泻整车货物，耗尽整个午膳时间为他捡货；一对陌生的婆孙无以为继，他主动送出两个月薪水。他形容，自己爱观察和思考，或与自小居于僻静郊区有关，年幼时四处探索和看书，长大后便透过义务工作，接触不同类型的人，不断学习。

付出时间了解事实破除误解

他走遍各个群体，先后服务独居长者、孤儿、肢体伤残者和失明人士，「投入其中，才能看清他们的世界。」老人独居荒郊，买食物、处理垃圾、看医生也不方便，台风过后常被树枝绊倒，亦因居于偏远地，无法接收外界讯号，「他们不知何谓『综援』。」失明的原因众多，有失明人士「眼仔碌碌」，却因其视线盯着女途人，遭误会性骚扰而被打，惟他们无法挂上「视障人士」名牌。邵日赞曾强迫自己全日蒙着双眼生活、学习点字，「理解又不一样了。」

邵日赞先后服务独居长者、孤儿、肢体伤残者和失明人士，走遍社会各个角落。

邵日赞先后服务独居长者、孤儿、肢体伤残者和失明人士，走遍社会各个角落。

2008年，被誉为「聋人状元」的朋友李菁自杀身亡，邵日赞同年成立聋人机构「龙耳」，支援听障人士走过不同难关。组织名称取名自李菁在中学时期写作的文章《龙耳》，当中写道，「没有人知道为甚么，只知道我是聋的。连我也不清楚自己怎么会聋了，我以为自己是一条龙，来到世界接受割耳的手术，可是，我一直找不到龙耳。」

耕耘廿载，风雨不改，邵日赞笑称，儿时不爱自己的名字，只知道「日」字取自辈份，「赞」字源于他在赞育医院出生。长大后，他明白「赞」有襄赞、赞助的意思，觉得名字很适合自己，「我是日赞，即每天助人，事实也如是。」他盼望更多聋人听得见，也被听见。

「龙耳」没有长期资助，机构运作全靠同事申请基金及家属捐款支持。

多次与死神擦身 体会简单的幸福

大难不死，必有后福，邵日赞多次与死神擦身而过，皆幸运获救。

邵日赞生于坪州小岛，儿时曾因脑膜炎昏迷8天，全靠渔民出手相助，用大型木桶装雪为其降温，再由水警紧急送院。他忆述，医生说明康复后会有后遗症，如小儿麻痺、失明或失聪等，随后他目击邻床两位孩童接连过世，深感不妙，以为自己也病入膏肓，庆幸住院半年后健康出院。

经历重病事故皆幸运获救

他另曾遭遇两宗交通意外，提到昔日居于上水，经常踏单车出入，有次欲切换车道回家，转眼撞向一辆单层巴士，「没有事，死不去！」后来他踏单车过桥，突然看到迎面有位小孩蹲坐在一旁，急煞下单车链断开，一下子冲下桥，电光火石间已在脑海与母亲和弟弟道别，没想到河底堆积了一层畜粪保护了他，「其他人马上扶我上岸。」

后来，邵日赞亦曾在街上意外晕倒，得途人协助报警送院。他形容，自己已经「死过」，遇到状况时会觉得不幸，但回想在义务工作上经历过的事，确是幸运，「我有手有脚，听到、看到，储不了钱，但饿不死，更有瓦遮头，也算幸福吧？」他坦言，或许这些经历使他长大后乐于助人，把福气传给更多人，「我觉得自己幸福，看见和经历不同事，也看到世界。」

记者：仇凯瑭