廉署与泰国国家反腐败委员会签署合作备忘录 胡英明 : 共同打击贪污推广廉洁文化 缔造共赢

廉政公署与泰国国家反腐败委员会今日（25日）在廉署总部签署合作备忘录，透过有效的反贪资讯分享和经验交流，共同促进反腐败领域的持续合作。廉政专员胡英明表示，泰国国家反腐败委员会一直是廉署在亚太区内的重要反贪伙伴，多年来在反贪工作上合作无间，在近年地缘政治的局势下，不同国家和地区均遇到不同的反贪挑战，区内反贪机构必须携手合作，强化资讯交流以提升反贪能力。是次签署合作备忘录将更有效、更有系统地持续交流执法和防贪等经验，共同打击本地及亚太区内贪污罪行，更全面推广廉洁文化，缔造互助共赢。

胡英明带领首长级人员 与泰国国家反腐败委员会举行双边会议

廉政专员胡英明今日在签署合作备忘录前，带领首长级人员与泰国国家反腐败委员会专员Phattarasak Vannasaeng 及多位主要官员举行双边会议。

廉政公署与泰国国家反腐败委员会举行双边会议，讨论未来合作方向。

泰国国家反腐败委员会参观廉署总部各项设施，了解廉署反贪工作的日常运作。

泰国国家反腐败委员会参观廉署展览厅的全新公众宣传教育项目。

Phattarasak Vannasaeng亦表示，泰国国家反腐败委员会十分着重数码鉴证、财务调查、资产侦查和追逃追赃等方面的反贪执法工作，并一直致力打击新兴的贪污罪行。廉署辖下的香港国际廉政学院（廉政学院）持续举办培训课程，集各国反贪精英交流经验，必定能够有效协助泰国国家反腐败委员会从课程中掌握全球最新反贪技术和资讯。

合作备忘录由副廉政专员兼执行处首长丘树春及Phattarasak Vannasaeng签署，并由胡英明见证。在备忘录框架下，双方订定多项合作领域，包括分享执法、调查、追逃追赃及防贪资讯和经验；交换两地整体贪污情况的趋势和风险等资讯；举办培训、研讨会和讲座以提升反贪人员技能和知识；促进双方互访及对话加强合作和了解。

泰国国家反腐败委员会代表团今日亦到访廉署总部参观多项设施，以了解廉署反贪工作的日常运作，包括枪械训练室、报案中心和拘留中心等，亦到廉政学院交流最新反贪培训项目，并透过参观廉署展览厅，体验廉署全新公众宣传教育项目。

廉署多年来一直与泰国国家反腐败委员会紧密合作，透过不同的反贪项目，巩固两地的肃贪工作和持续提升反贪能力。廉署于2024年和去年均为泰国国家反腐败委员会人员提供专业反贪培训；泰国国家反腐败委员会亦派员来港参与廉署的国际会议及廉政学院举办的培训课程；去年7月廉署赴泰国举办有关青少年参与反贪工作的亚洲区域性培训，泰国国家反腐败委员会亦有派员参与。