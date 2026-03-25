羽毛球教练体育馆内偷拍男童大解判囚8个月 官：有预谋犯案 无情践踏男童私隐须严惩

9岁男童2022年于红磡佛光街体育馆如厕时，发现有人从厕格上方及下方缝隙以手机偷拍，向他人揭发后报警。涉案29岁羽毛球教练其后再遭揭发3度犯案，早前经审后被裁定4项窥淫罪成。暂委裁判官吴思思今于九龙城裁判法院指，被告在经常出入的体育馆犯案属早有预谋，受害人为无辜男童，被告的行为无情践踏他们私隐，必须严惩，终判处入狱8个月。

有预谋犯案重犯机会高

吴官引述精神、心理及背景报告，指被告不肯透露其性取向等相关心理状态，作答回避有戒心，故认为尽管无证据显示，但仍不排除被告有偷窥及恋童癖。被告祖母、父亲等人的求情信指他孝顺顾家，有责任感，本次犯案不符合性格。被告于信中称自被捕后感巨大压力，患抑郁症及情绪病，望法庭可判处社会服务令。

吴官罗列判刑因素，指被告于报告中仍表示没有犯案，可见他毫无悔意。被告于9日内犯下4罪罪行，地点为他经常进出的体育馆，故吴官认为是有预谋犯案，而受害人均是无辜男童。吴官续指，报告判断被告重犯机会高，他的行为无情践踏受害人的私隐，对被偷拍者带来重大潜在威胁，因此法庭必须严惩。

案发于红磡佛光街体育馆内的男厕。资料图片

求情称对推广本地羽毛球运动有贡献

吴官明言即时监禁是唯一合适选项，并就每罪判囚5个月；虽然犯案手法相似但无关连性，吴官考虑整体刑责后，将其中3罪的1个月刑期分期执行，被告共须入狱8个月。吴官另拒绝被告上诉期间的保释申请。

辩方求情指，被告及其学生过往曾获奖项，他对推广本地羽毛球运动有贡献，被告亲友都指他负责任及孝顺，冀法庭从轻发落。辩方又指被告与受害男童并非师生关系，案件不涉及违反诚信，而被告犯案手法亦不复杂，望法庭考虑同期执行刑罚，让被告早日重过新生。

男童体育馆厕所内大解遭偷拍

被告容浩诚，报称羽毛球教练，被控4项窥淫罪，指容于2022年8月14日、16日及17日分别在香港的两个男更衣室内及大角咀的体育馆男更衣室内暗中拍摄他人，而他人所处的地方，属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为，及他人处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，而被告不理会他人是否同意被拍摄。他另被控于同月23日在红磡佛光街体育馆男更衣室内暗中拍摄男童X。

承认事实指，男童X在2022年8月23日下午3时许，在红磡佛光街体育馆9楼男厕大便时，有人突然进入X左边的厕格，其后X见有人将手机伸到厕格隔板的左下方约10秒，及后再将手机伸到厕格上方约10秒。X随即冲出厕格，惟左边厕格内没有人，X目睹一名男子对著镜子整理头发。X离开厕所后，将事件告知友人父亲，其后对方报警求助。同日，警方在体育馆内拘捕被告，并检取被告的手机。

案件编号：KCCC1528/2025

法庭记者：雷璟怡