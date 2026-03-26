国家安全教育日｜楼宇维修将是工作重点 宁汉豪：基建楼宇安全与国安息息相关

今年「4.15」是第11个「全民国家安全教育日」，更是《香港国安法》公布实施近6周年。发展局局长宁汉豪接受《星岛》访问时表示，整体社会的基建安全、楼宇安全，其实与国家安全存有关系，直言「市民有安全感，其实社会就会觉得是安全一点。」她提到，楼宇维修将是发展局和辖下部门屋宇署接下来的重要工作之一，将集中做好与民生安全、社会安全有关的工作；她亦提到，发展工作难免令社会产生不同情绪，如收地等，要做好防范工作，避免被人炒作生事。

下月15日是一年一度的「全民国家安全教育日」，宁汉豪认为每年举办一次全民国家安全教育日，对政策局及辖下部门而言，都是一个很好的提醒，「不单只是那一日，而是提醒我们往后一年的工作，包括制定新政策及日常中很多恒常工作，都要注意国家安全。」

发展局局长宁汉豪 : 每年举办一次国家安全日，对政策局及辖下部门而言，都是一个很好的提醒。

「防范别有用心人士炒作」

针对发展局及辖下部门的工作，宁汉豪解释，部门经常处理批出地块、管理使用等相关工作，及发展时难免涉及很多征收私人土地、迁置原有居民等事宜，「做清拆、迁置总会有人受到影响，这些日常工作都有机会导致社会个别人士产生不安情绪，需要防范别有用心人士借助不愉快的事件炒作。」她又提到，局方推出新政策时，亦要有底线思维，「即使政策本身是好的，但一旦有任何方面被人因为误会而做出一些不必要的炒作，我们都需要注意。」

以北部都会区发展为例，宁汉豪说「如果没有国安的保障，北都如此大型的计划是难以顺利开展。」她解释，过去局方为了推进北都，前前后后征收的私人土地达500多公顷，自然地会影响到土地的业主或寮屋户等，重申「如果我们没有做好底线思维、做好舆情引导、处理好在地人士真切关注的议题，其实社会的负面情绪就很容易会被挑拨到。」

宁汉豪指出，目前北都发展工作尚算顺利，媒体报道纵使有提及被迁出居民有反对声音，但很少再见有大型的抗争场景出现。未来5年，政府还要征收超过600多公顷土地，她指，维护国安的力量要继续，又提到近日出炉的北都专属法例，称推出建议后收到很多正面回馈，但仍要做好解说及舆论工作，确保市民对法例有正确认识，防范被有心人士扭曲。

做好防洪工作 保障市民财产

除了防范「软对抗」，发展局的核心工作固然是推动发展。宁汉豪强调，要推动高质量发展，无论是土地开发或楼宇建设的效率和质素，都希望做到「提速、提效、提质」。其中，安全性是质量的重要指标，政府过去一直就香港每年的雨季做好防洪工作，利用先进科技，避免市民因暴雨令生命财产受到威胁，指市民更有安全感，社会会觉得更安全一点，并引申到整个国家安全。

宁汉豪亦主动提到楼宇维修是近日本港的热门课题，是发展局和辖下屋宇署接下来一年的重要工作，令到楼宇维修能够安全施工，包括正检视《建筑物条例》修订，及革新楼宇维修招标制度，协助业主更有效、透明地进行楼宇复修，「这是我们一个重大的任务，在接下来一年，要集中做好与民生安全及社会安全有关的工作。」

记者：赵克平