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港铁：东涌东段往香港方向路轨料下半年改道 3.29非行车时间将进行信号系统更新

社会
更新时间：13:24 2026-03-25 HKT
发布时间：13:24 2026-03-25 HKT

港铁介绍东涌线延线最新工程进度，东涌东段方面，继东涌东站于2月平顶后，大型路轨改道工程亦将迎来关键里程，往香港方向路轨预计于今年下半年率先改道，列车将正式驶入新路段，届时整体行车时间与现时大致相若。为配合新路段无缝接入整个铁路网络，工程团队将于3月29日（星期日）凌晨的非行车时间，为现有信号系统进行更新。

港铁铁路及系统整合总经理梁志添指，为配合东涌延线项目新增两个车站，现有信号系统的其中一个系统 - 「自动列车监控系统（Automatic Train Supervision System, ATSS），将于周日凌晨非行车时间进行更新。新系统可让新路段无缝接入整个铁路网络，于营运上作出中央监控及列车调度。

料改道后 整体行车时间与现时大致相若

港铁指，将更新的ATSS系统已完成连串安全及可靠性测试，并获相关政府部门的安全及良好审批。系统更新完毕及投入运作后，东涌线及机场快线3月29日头班车起会维持正常列车服务，团队会密切监察运作情况，并已制定应变方案，以应对未能预见情况，尽量将影响减低。港铁强调，是次 ATSS 系统更新是为东涌线延线新路段接入整体铁路网络作准备，性质及规模均有别于荃湾线切换整个信号系统。

港铁大屿山项目执行主管李嘉良表示，工程团队已于往香港方向新路段完成多项关键工序，包括两次关键道岔安装、新路轨舖设、架空电缆安装及通电。现正于非行车时间进行列车动态测试，即安排列车于个别晚上的非行车时间驶入新路段，测试不同铁路系统的运作情况，以及安全可靠。

李嘉良指，完成ATSS更新及列车动态测试后，往香港方向的东涌线列车，预计于今年下半年开始行驶新路段，整体的行车时间将会与现时大致相若。完成往香港方向路轨改道后，部分旧有路段将拆除，以腾出空间进行往东涌方向的路轨改道工程，包括于今年底至明年进行余下两次关键道岔安装工序。

记者：蔡思宇

摄影：何君健

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