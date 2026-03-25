天文台今午录30°C 今年最高温 观塘达30.9°C 破气象站设立以来最高3月纪录
更新时间：17:00 2026-03-25 HKT
发布时间：17:00 2026-03-25 HKT
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天文台表示，广东沿岸风势微弱，天色大致良好。本港今日（25日）下午天气炎热，香港大部分地区气温都上升至28℃或以上。 截至下午5时半，天文台总部录得的最高气温再次突破今年以来的最高纪录，亦系自有记录以来第五高的3月纪录。而观塘 (30.9℃) 录得的最高气温更打破了自气象站设立以来的最高3月纪录，大老山 (27.8℃) 亦平了自身的最高3月纪录。上水更一度高见32.6度。
天文台指，较潮湿的偏东气流会在未来两三日影响广东东部沿岸，部分地区有薄雾，日间温暖。随著偏南气流在下周初逐渐影响华南沿岸，该区天气炎热，亦有一两阵骤雨。预料一道低压槽会在下周于华南一带徘徊并带来不稳定天气，内陆地区有雷暴。
本港地区今晚及明日天气预测，晚间渐转多云。明日有一两阵微雨。早上局部地区能见度较低，最低气温约22度。日间部分时间天色明朗，最高气温约26度。吹微风，明日渐转吹和缓东至东南风。
展望星期五及星期六日间温暖，早晚较为潮湿。下周初部分时间有阳光及炎热，亦有一两阵骤雨。
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