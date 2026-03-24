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再培训局升格后提供AI培训 孙玉菡：呼应银发经济留住「后60岁」人才 

社会
更新时间：18:16 2026-03-24 HKT
发布时间：18:16 2026-03-24 HKT

雇员再培训局今日（24日）举行「ERB年度颁奖礼2025-26」，今届颁奖礼有12名学员获颁「杰出学员奖」，6位学员获颁今年新增的「职场再出发培训奖」，亦设其他奖项，颁予培训机构和导师等各界人士。劳工及福利局局长孙玉菡表示，政府很希望「后60岁」人士可继续在职场发光发热；同时，日后再培训局升格成技能提升局后，会进行AI相关行业培训。

政府冀留住「后六十岁」人力资源

孙玉菡致辞时表示，今年特别增设「职场再出发培训奖」，颁予年过60的学员，认为即使香港步入老龄化社会，但「大家不必很负面地看待」，因为很多60后的人健健康康，工作能力也很强。政府很希望可以留住这批宝贵的「后60岁」人力资源，继续在职场发光发热。

今年财政预算案公布再培训局会升格为技能提升局，孙玉菡强调，升格后机构仍会专注帮助基层打工仔，比如陪月、保安、护理等培训工作。他表示大家不用担心这些行业未来走势，笑称无法想像机械人做陪月，认为这些行业的从业者「仍会很受欢迎」。同时，他亦指未来技能提升局会做AI相关行业培训，具体做法则留待正式成立后与各大培训机构商量。他认为，如何让各行各业更快掌握到新技术，找到新出路，会是未来技能提升局的工作重点。

雇员再培训局主席黄杰龙致辞时表示，全世界都在面临AI带来的科技和经济革命，如今情况和新发明车辆时一样，面对新事物，大家无论是兴奋还是忧虑都很正常。他表示，再培训局会和所有打工仔一同迎接新时代，成为「打工仔的后盾」，帮助大家学习应用AI，掌握新技能。

60后「斜杠族」做保健员又做救生员

「职场再出发培训奖」得主何沛亨原本从事电子零件销售工作30多年，60岁时离开职场后积极展开第二人生，报读再培训局的「保健员证书课程」，其后持续进修，现时除在老人院舍和残疾院舍担任保健员外，亦担任家居陪诊员和泳池救生员，成为60后「斜杠族」。

他建议其他准备开展第二人生的朋友，「心态要开放，不要想自己以前如何威水，要接受新事物」。他分享身边也有70多岁都在做救生员的朋友，他也会在和朋友饮茶见面时分享ERB课程的事，也有朋友因此会读这些课程。

「杰出学员奖」得主马伟豪原为体适能教练，疫情期间健身行业难以维持生计，便报读再培训局的「物理治疗助理基础证书」课程。他表示现在的工作给他很大满足感，复康过程中渐渐看到老人家可以自己走动，十分触动他。他表示课程对他有很大的正面影响，并形容「没有ERB就不会有今日的我」。

另一得主方文希的初中阶段在疫情中度过，导致他在中三全面复课后未能适应校园节奏，一度休学，其后在社工鼓励下报读ERB电脑课程，形容课程内容实用，又不如传统教育一般大压力，令他重燃学习热诚和信心，并认清未来发展方向，形容计划是他的「人生转捩点」。他现正修读人工智能相关课程，期望拾级而上进修学士学位，以成为电子工程师为目标。

记者、摄影：周育莹

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