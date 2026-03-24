廉署起诉运输署前验车中心4职员 涉废气排放测试结果造假 助多辆私家车过年检

廉政公署今日（24日）落案起诉运输署一间前指定验车中心的4名职员，控告他们涉嫌就车辆废气排放测试结果造假，协助多辆私家车通过车辆周年检验（年检）。在廉署采取执法行动后，运输署已将该中心从指定验车中心名单中剔除。4名被告获廉署准予保释，案件周四（26日）在东区裁判法院提堂，控方稍后会申请将案件转介区域法院答辩。

负责人被控企图欺诈 验车员控串谋诈骗

黄立仁，48岁，帮得手汽车有限公司（帮得手）前负责人，被控一项企图欺诈罪，违反《盗窃罪条例》第16A(1)条及《刑事罪行条例》第159G条。同案3名帮得手前认可车辆测试员，即刘志强和谭坚光，同67岁；及何家华，42岁；同被控一项串谋诈骗罪，违反普通法。

根据《道路交通条例》，所有车龄6年或以上的私家车，于申请续领车辆牌照前，均须在运输署指定的车辆测试中心接受年检。认可车辆测试员在中心负责人监督下进行年检，并会向通过年检的车辆发出「车辆宜于道路上使用证明书」，供车主作牌照续期。

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案发时帮得手是其中一间运输署指定车辆测试中心。

案发时帮得手是其中一间运输署指定车辆测试中心。其中一项控罪指，帮得手3名认可车辆测试员刘志强、谭坚光及何家华涉嫌于2022年6月至2024年6月期间，与中心另外6名职员串谋，包括中心经理、黄立仁等负责人及其他认可车辆测试员，不当地替多辆私家车进行年检，并在「车辆宜于道路上使用证明书」上讹称该等车辆适宜在道路上使用，欺骗运输署批准其续牌。

另一项控罪指黄立仁涉嫌于2024年5月不当地替一辆私家车进行年检，并讹称该车辆适宜在道路上使用，意图诈骗而企图诱使运输署批准该辆私家车续牌。

已从指定验车中心名单剔除

廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现4名被告涉嫌在车辆废气排放测试结果造假，致使涉案的私家车能通过年检，以便向运输署申请续牌。调查显示，个案主要涉及车辆废气排放测试结果造假，相信其他与道路安全相关的测试结果不受影响。

运输署在廉署调查案件期间提供全面协助，并在廉署揭发本案后即时将帮得手从指定车辆测试中心名单中剔除，4名被告亦不再获发测试中心负责人及认可车辆测试员资格。

因应个案揭示的情况，运输署已即时落实一系列措施以杜绝相关不当行为。廉署亦就指定车辆测试中心的车辆检验程序及运输署的监管程序已完成防贪审查研究，包括建议全面检讨车辆检验程序及对车辆检验程序提供详细程序指引等。运输署目前正积极落实有关建议以减低相关程序的贪污风险。