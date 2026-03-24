绿在区区︱5.4起「绿绿赏」连通支付宝香港 可转换AlipayHK积分 兑换现金或优惠券

环保署今日（24日）公布，「绿绿赏」电子积分计划将进一步电子化，5月4日起与AlipayHK（支付宝香港）电子支付平台连结，加上原有的Carbon Wallet及「易赏钱」平台，「绿绿赏」电子积分可用于全港超过15万个商户，让市民在日常生活中更方便、更灵活地使用回收积分，将回收融入生活细节。

「绿绿赏」积分可即时转换AlipayHK积分

「绿绿赏」连结支付宝香港平台后，积分可即时转换为AlipayHK积分，既可作为现金使用，亦可兑换优惠券。届时，用户可随时随地以「绿绿赏」电子积分在支付宝香港、Carbon Wallet及「易赏钱」平台的合作商户消费，涵盖网购、缴费、交通、零售及餐饮等多元生活场景。

保留$50超市实体现金券

同时，用户亦可选择凭「绿绿赏」电子积分在全线「绿在区区」设施换领50元超市实体现金券。环保署发言人表示，「绿绿赏」的登记用户数目已突破120万，当中约九成用户已使用手机应用程式。

5.4起每区仅保留一个实体礼品换领点

随着「绿绿赏」进一步电子化，用户可换领的礼品种类、方式及地点大幅增加，对用户会更加吸引和方便。未来政府将与时并进，逐步减少实体礼品换领点，由5月4日起全港18区的「绿在区区」将在每区保留一个实体礼品换领点；而离岛居民（包括长洲、坪洲及南丫岛）则可继续于岛上回收流动点换领实体礼品。

发言人表示，署方在推动数码转型的同时，已制定一系列「以民为先」的支援措施，确保不同群体顺利过渡电子化。环保署将于主要公共屋邨回收高峰时段增设临时服务站，安排专人为长者及有需要人士提供即场登记及应用程式示范。「绿在区区」设施的前线职员亦会协助长者下载及使用应用程式，现场并备有图文指引及短片。

实体卡未实名登记 5.4起不能赚积分

现有「绿绿赏」实体积分卡用户如欲保留赚取积分功能，须于2027年8月31日前完成实名登记；未实名登记的实体卡由2026年5月4日起将不能赚取新积分，但原有积分仍可于2027年8月31日前兑换礼品。市民可浏览「绿绿赏」专题网页（www.wastereduction.gov.hk/zh-hk/waste-reduction-programme/greencommunity#green-electronic-participation-scheme）获取最新资讯。