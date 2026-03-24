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高级警司周毅刚涉非礼女下属案 4.27结案陈词

社会
更新时间：11:20 2026-03-24 HKT
发布时间：11:20 2026-03-24 HKT

高级警司周毅刚被指前年于警总摸女下属臀部，又在部门聚会上捉女方的手放于自己裤裆称「扯旗」等，被控三项非礼罪。周否认控罪，案件今于东区裁判法院续审，辩方最终未有传召事实证人，辩方案情完结。裁判官何慧娴押后案件至4月27日于西九龙裁判法院作结案陈词。期间周续以原有条件保释。

现年51岁男被告周毅刚，没在控罪书上申报职业，他被控3项猥亵侵犯罪，今续由资深大律师许绍鼎代表。修订及新增控罪指，被告于2024年6月19日，在湾仔军器厂街一号警察总部41楼猥亵侵犯女子X；以及同年11月1日在警察总部41楼会议室及41楼总务室猥亵侵犯X。

案件编号：ESCC3151/2024
法庭记者：雷璟怡

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