政府倡地盘全面禁烟 违者罚款$3000 承建商无合理措施阻止罚$300万囚半年

劳福局及劳工处今日（23日）向立法会提交推行地盘全面禁烟的法例修订建议，拟将现时仅于个别高风险地盘的禁烟安排，扩展至所有建筑地盘，以全面禁止吸烟。新建议下，任何在地盘吸烟的工人将面临$3,000定额罚款；而未有采取合理措施防止吸烟的承建商，一经定罪，最高可被罚款300万元及监禁6个月。劳工处表示，正全速推行修订有关法例的工作，预计于2026年中将修例建议提交立法会审议。

地盘全面禁烟 违者罚款$3000

根据文件，当局计划将所有「建筑地盘」指定为法定禁烟区，任何人在地盘内吸烟或携带已燃点烟草产品，将会触犯《吸烟（公众衞生）条例》，可按定额罚款$3,000。当局指出，法例修订可减低地盘因吸烟引起的火警风险，其次可以保护地盘内的人免受二手烟的影响，从而改善地盘工人的安全及健康。

若情节严重 承建商最高可罚$300万

除了针对个人吸烟行为，修例亦会加强承建商的管理责任，负责管理地盘的承建商及任何直接控制地盘内任何建筑工程的承建商，均须采取所有合理步骤，确保地盘内无人违规吸烟。若承建商未有履行责任，一经定罪最高可被罚款40万元。

在个别情节严重的情况下，例如有人在高度易燃物品附近吸烟而构成严重火警风险，劳工处会考虑引用《职业安全及健康条例》的一般责任条款提出检控。在此条款下，承建商一经定罪，最高可被判处罚款300万元及监禁6个月；而违规雇员则可被罚款15万元及监禁6个月。