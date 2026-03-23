高级警司周毅刚涉警总内三度非礼女下属 自辩称事主多次表现对其有好感 二人发展地下情

高级警司周毅刚被指前年于警总摸女下属臀部，又在部门聚会上捉女方的手放于自己裤裆称「扯旗」等，被控三项非礼罪。周不认罪于东区裁判法院受审，今出庭自辩。周称从数次交集中觉得女事主对他有好感，包括以娇嗲语气提出一同下班等，而在慢慢累积的好感下，二人开展地下情。他们只在办公室内牵手，以外则无联络，周表示是担心遭同事及女友发现。周坚称完全无任何非礼或袭击事主的意图，或在事主不同意下触碰女方身体。

自辩称「做警察系志愿」首次投考曾失败

现年51岁男被告周毅刚，没在控罪书上申报职业，他被控3项猥亵侵犯罪，今续由资深大律师许绍鼎代表。修订及新增控罪指，被告于2024年6月19日，在湾仔军器厂街一号警察总部41楼猥亵侵犯女子X；以及同年11月1日在警察总部41楼会议室及41楼总务室猥亵侵犯X。

被告选择出庭作供，指自己为家中长子，父亲是长期病患者，他是主要照顾者；提及去年母亲离世时，被告一度哽咽。他指目前未婚，有一位同为警察、拍拖近20年的女友，女友在本案发生后仍然相信及支持被告。

被告称「由细到大都想做警察，做警察系志愿」，他于1996年中文大学学士毕业后曾投考警队惟失败，之后于2002年成功入职督察，一直晋升至2020年任高级警司，2023年加入支援部。被告另于英国剑桥大学修读警政研究硕士课程，他明言对警察工作充满热诚，「一定系终生职业，完全无谂过做其他嘢」。

指X曾4次示好包括娇嗲称「你又唔约我」

被告于支援部负责处理及准备警队内不同政策及执法指引，他亦需要处理财务、人事调配及资源分配等行政安排。他指会有一名高级行政主任及女事主X协助，而X其中一个职责是准备部门季度会议的文件，X草拟好文件后交予其上司，再交给被告。当被告发现有问题时，X会直接进入被告的办公室商讨，因此被告与X在工作上有接触。被告坚决否认曾于2024年6月19日非礼X，「完全无印象」，亦无猥亵或袭击的意图。

被告续提及至2024年7月及8月，他因4次事件感觉X对他有好感。首次事件当被告遇到电脑问题，著熟悉相关事宜的X进办公室帮忙，当时X走到他座位使用滑鼠及键盘，X贴得很近，被告不想阻碍故走出座位。第二次则是当被告午膳做运动后，欲前往梳洗时碰见X，X说「Ian Sir你成日做运动好Fit㖞」，被告形容X语气娇嗲，他只简单回应。

第三次是二人下班刚好同乘电梯，被告问X去哪里，X以娇嗲语气回应「返屋企食饭，你又唔约我」，他们的对话随即被他人打断。第四次则是X主动提出「你都未走，我留喺度做埋先，等埋你」，然而被告因工作繁重而拒绝。被告表示当时没有与X发展，「我都要了解清楚先啦」。

发展地下情后X怕第三者身份遭诟病

再到同年9月初，被告义务担任高级警官餐厅的司库，审核部门就财务报表提出问题，被告认为X可以帮忙故联络X，称「我有啲私人嘢想揾你帮手得唔得？」，X答应并到被告办公室。X主动并热心地解决事件，被告表示感谢，「亦有赞吓佢叻」，被告指当时对X感觉更加良好，「觉得佢好醒目，同埋好细心」。

周其后指二人于2024年9月中首次牵手，他忆述当日X到办公室交文件，问及墙上的深海鱼相片，二人交谈期间X问「你之前去旅行无买手信俾我嘅」，被告回应「唔使买啦，下次一齐去」。X续称「佢哋话你有女朋友㖞」，被告答「你无男朋友咩」，X说「我无㖞」。被告指之后他们好自然地牵手，他认为当时「叫做开始发展」。X之后会在需要时进入被告的办公室，因不想影响工作及避免被同事发现，所以二人只在办公室牵手。被告另指，X亦不想被人知晓她作第三者，不想遭人闲话，而被告与女友同居，回家后女友会查看他的电话，故他们不会在办公室以外联络。

案件编号：ESCC3151/2024

法庭记者：雷璟怡