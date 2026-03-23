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「2026年度最佳球场」揭晓 香港启德体育园主体育场名列第8位 中国12座场馆入围

社会
更新时间：14:06 2026-03-23 HKT
发布时间：14:06 2026-03-23 HKT

备受全球瞩目的欧洲体育场馆资料平台StadiumDB「2025年度最佳球场」评选结果出炉，结果香港启德体育园主体育场以5,970分名列第八位，引人注目的是，在本次入围的28座场馆中，有12座来自中国。

根据评选规则，参评场馆必须为全新落成或经过大规模改造、于2025年正式投入使用，容量超过1.5万人，并具备承办足球赛事的能力。今次共收到7451张有效选票，在最终公布的榜单中，共有28座场馆入围，其中中国凭借12座场馆入围的亮眼成绩，成为本次评选的焦点之一，反映中国在体育基础设施建设领域的蓬勃发展与庞大规模。

香港启德体育园主体育场以5,970分名列第八位

香港启德体育园主体育场以5,970分名列第八位。作为总投资约319亿港元的启德体育园核心建筑，这座由国际知名的建筑设计事务所Populous设计的场馆可容纳5万名观众，配备可开合屋顶及灵活切换的草坪系统，能够举办各类体育、休闲及娱乐活动。

而北非国家摩洛哥凭借对大型赛事筹办的高度投入则包揽冠亚军。位于拉巴特的穆莱·阿卜杜拉王子体育场以14,481分的绝对优势高踞榜首。该场馆同样由Populous设计，拥有68,700个座位，经过两年拆除重建，以陡峭的多层环形看台营造出极具压迫感的观赛氛围。丹吉尔大球场则以10,453分紧随其后，该场馆经专业化改造后容量增至75,600座，成为非洲超大型专业足球场中的佼佼者。

智利圣地牙哥的克拉罗竞技场以10,318分位列季军，这座由IDOM建筑事务所设计的改造项目耗资约5,200万美元，在保留历史底蕴的同时融入轻量化看台及光伏能源系统，为南美洲树立了可持续环保球场的新标杆。

西安国际足球中心排第11名

西安国际足球中心以3470分排名第11名。这座专业的足球场由扎哈·哈迪德建筑事务所与香港iDEA联合设计，容量高达6万座，拥有流线型的外观和极具未来感的设计语言。

广州大湾区文化运动中心体育场则以3012分排名第12。该场馆位于广州市南沙区，总建筑面积约18.6万平方米，由扎哈·哈迪德建筑事务所与广东省建筑设计研究院联合设计，容量同样为6万座。其设计理念源自中华之礼「扇子」，屋顶如同扇面般徐徐打开，呈现出极具韵律感的叠瓦形态。

其他入围的中国场馆还包括：深圳市体育中心体育场、昆山足球场、赣州全民健身中心体育场、孝感奥体中心体育场、襄阳奥体中心体育场、佛山市顺德德胜体育中心体育场、萍乡奥体中心体育场、咸阳市干县文体中心体育场以及山西吕梁新区体育场。这些场馆的入围，无疑是中国体育事业蓬勃发展的生动写照，也为中国未来的体育发展奠定了坚实的基础。

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