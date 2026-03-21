露营研收费？谢展寰指收费制有助管理 考虑假期实行 本地人可在非收费时段露营

政府提出在部分热门郊野地点及营地引入预约及收费制度，环境及生态局局长谢展寰今早(21日)在电台节目上透露，当局计划不迟于今年十一黄金周，在西贡东坝热门营地展开试点。

首个试点拟设于西贡东坝热门营地

谢展寰表示，农历新年黄金周期间有很多旅客到本港郊游，但没有带来严重破坏，当局正计划在热门地点进行人流管制，现时先实施预约制、先以试点的形式进行，首个试点拟设于西贡东坝热门营地，有关的试点不会迟过十一黄金周推行。被问到会否收费，他指出，当局已研究考虑各种方案，参考其他国家或地方的公园实施的收费制度，有助管理、设施也会更好，至于本港，可以考虑在假期才收费，本地人可以在非收费时段进行相关活动。

他又认为可以与旅游公司合作，举例指开办旅行团，除游览外亦可以品尝海鲜餐等，旅客可以有更好的旅游体验，而旅行团在管理上亦有好处，将探讨多种方式去改善管理。

对于预约后出现「炒场」或缺席的问题，谢展寰会参考荃锦营地的实名预约制经验，场地不能炒卖，而缺席者在一段时间内，例如三个月，将不能再进行预约。他续指荃锦营地只有37个营位，规模与西贡东坝不能相比，故西贡东坝的预约制实际如何执行，仍有待详细研究。

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