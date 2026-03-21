油价飙升｜引入95汽油可降价？谢展寰：与98仅相差约一毫子 4.1起每周公布油公司折扣价与国际成品油售价

近日中东局势紧张，引发市民对本港燃油供应及价格的忧虑。环境及生态局局长谢展寰今早(21日)在电台节目表示，香港的燃油主要由内地供应，在国家作为强大后盾下，供应非常稳定，在可见将来不会出现不稳定的情况。对于会否引入95辛烷值汽油，谢展寰指来货价与98相差不多，质疑是否能压抑油价。

国家作后盾 燃油供应稳定

对于霍尔木兹海峡航道被封锁，会否影响本港燃油储备，谢展寰表示，政府一直密切注视局势发展，并与所有能源供应商保持紧密联系，目前香港的燃油供应保持稳定，没有问题。他解释，香港在这方面「得天独厚」，本港所用的汽油绝大部分由内地供应，并非大众以为的新加坡。他指出早前俄乌战争引发国际能源危机时，香港的燃油供应同样能维持稳定，正体现了国家对香港的特别照顾，市民无需过份担心供应问题。

他又提到，香港与其他地方不同，并不会有战略性储油，而是由市场决定相关的供应。

4.1起公布各油公司折扣价及成品油走势 提升价格透明度

针对市民普遍诟病的油价「加快减慢」现象，谢展寰透露，环境及生态局会见各大燃油供应商。他指出，比较油价应以「成品油价」而非「原油价」为基准。为让市民更清晰监察油价变动，政府将由4月1日开始，每星期公布一次比较数据，将各油公司的实际折扣后售价，与国际成品油价格的走势作对比。他相信，此举能让巿民「加快减慢、加多减少」的情况更准确地呈现于公众眼前。

「牌价」属油公司做生意手法 竞委员密切留意有否「合谋定价」

被问到油公司既然提供大幅折扣，为何不直接降低牌价时，谢展寰回应指，曾与油公司探讨此问题，但业界认为这是不同的做生意手法。有油公司曾尝试以「实价」出售，却发现在其他对手以折扣作招徕的竞争下，生意反而受损，因此最终亦采用了折扣的营销方式。谢展寰强调，真实价钱要有透明度，几年前已和消委会合作，每日公布每间油公司折扣价后的价钱；竞争事务委员会曾就油公司有否「合谋定价」进行调查，当时未有发现相关证据，但竞委会将会继续密切跟进，确保市场公平竞争。

引入95辛烷值汽油需审慎研究

对于有意见重提引入较便宜的95辛烷值汽油，谢展寰认为引入95辛烷值汽油，未能即时处理问题，需要细心研究。他指出，根据资料，95与98辛烷值汽油的成品油价本身每公升仅相差约一毫子，未必能带来显著的价格差异。他忆述，油公司曾反映，过往停售95汽油是因为香港驾驶者偏好品质较佳的汽油，导致销情不佳。若要重新引入，油公司需在储存、运输及油站改造方面投入额外成本，「来价只系踭一毫子，是否能让油价压低呢」。

政府首要确保供应稳定 督促油公司提升透明度

香港油价高于内地及澳门，油公司常将原因归咎于投标油站地价昂贵。对此，谢展寰强调，政府的立场永远站在市民一方，会不断督促油公司提升透明度。他重申，面对当前的国际能源危机，首要任务是保障香港能源供应稳定。在此基础上，政府会继续与油公司沟通，并透过竞委会确保没有合谋定价。

环境及生态局在社交平台表示，本周和本地主要车用燃油供应商会面，要求各供应商务必保持本港车用燃油供应稳定。所有供应商均表示目前本港车用燃油的供应正常，并会继续致力维持稳定供应。

政府会继续密切留意地缘政治变化、国际能源价格走势，及与各供应商密切监察本地燃料供应的情况，保障香港能源供应稳定。

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