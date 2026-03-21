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国家安全教育日｜身处反贪最前线 三管齐下全力打击 胡英明：国家安全与廉洁密不可分

社会
更新时间：07:00 2026-03-21 HKT
发布时间：07:00 2026-03-21 HKT

下月15日是第11个「全民国家安全教育日」，亦是《香港国安法》公布实施6周年。廉政专员胡英明指出，国家安全与廉洁密不可分，直指「若要建设安全的国家，必须有廉洁的DNA」。他提到，国家「十五五」规划中表明要坚决反贪，而廉署身为反贪最前线，自然也扮演关键角色，廉署会在执法、防贪及教育3大领域，三管齐下打击贪污，确保香港的廉洁环境。

胡英明接受《星岛》访问时表示，非常注重跨境的贪腐问题，部门过往一直与内地反贪执法机构保持紧密联系，透过个案协查方式打击跨境贪污情况，而是次两会提到将制定《反跨境腐败法》，涵盖包括海外资产投资、贪污、跨境资产转移及追踪工作等多方面，特区政府和廉署定会密切留意中央立法过程，并全力配合。

廉洁文化输出同样重要

就廉署本身执法、防贪和教育三方面的工作，胡英明表示会不断提升和强化，冀打造出廉洁社会环境，让经济民生可在健康情况下发展，直言「一个成功的香港，更凸显出『一国两制』的成功及优势」。

他又谓，除了反贪工作，更高层次的廉洁文化输出同样重要，让世界各地认识到现时国家和香港的反贪模式，了解相关打贪成果，「最重要的是，增加了国家和香港在国际反贪领域的话语权和影响力。」

廉政专员胡英明：

最重要的是，增加了国家和香港在国际反贪领域的话语权和影响力。

胡英明强调，本港作为超级联系人，廉署两年前成立了香港国际廉政学院，为世界各地的反贪人员以及本地公私营界别举办专业培训。近日更将由点对点与个别国家反贪机构交流，提升至以全球区域性板块为基础的专业交流，令更多国家受惠，包括上月在中东板块进行大规模的培训，廉署以埃及为中心，邀请周边国家前去当地参与；而接下来的5月，团队亦会远赴匈牙利，首次在欧洲进行大板块培训。

透过AI提升调查流程效率

近年人工智能（AI)发展迅速，胡英明指，AI作为全球性趋势不可以逆转，部门亦积极提升自己驾驭AI。他指，在应对AI用作贪污等非法用途方面，廉署主动出击；而早在两年前，廉署已思考如何透过AI提升调查方面的工作流程及效率，惟当时AI主体普遍在海外，至去年初国产AI工具DeepSeek横空出世，署方第一时间成立专案小组全面检视如何运用AI，形容进度至今非常好，不同项目大大提升部门的调查能力。

他又提到，廉署过去半个世纪一直鼓励市民，一旦有怀疑，马上举报贪污，认为相关理念与国家安全的「见疑即报」如出一辙，所以在未来宣传亦会加多一点国安元素。今年的全民国家安全教育日，廉署计划继续聚焦教育和宣传，包括通过现时比较火红的「一九七四」咖啡厅作为平台，宣传国家安全的资讯，「市民来到我们的咖啡厅展览馆，品尝咖啡、参观展览馆之余，亦会提供更多国家安全资讯，令到大家可更轻松接触了解。」另外，廉署亦会用比较成熟、受欢迎的社交平台拍摄短片宣传国安。

记者　赵克平

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