宏福苑听证会｜木板做「生口」违规 房屋局ICU无实地视察 仅随机睇文件抽查

独立委员会今（20日）举行第二场听证会。代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示，大部份「生口」的安全，不论铝或木，是浓烟攻入主因，属违反多项消防条例。根据屋宇署提交证据，以木板做生口，大大增加火灾风险，破坏逃生梯原有功能，直接安装是违反物料耐火性的规定。

他提到，此属屋宇署或房屋署独立审查组（ICU）责任。承办商向ICU提交小型工程申请表，ICU承认就宏福苑小型工程申请，只是做随机文件抽样检查，并未到场就实地检查，所以未发觉木门改窗情况。

古小平与屋宇署顾问证词存分歧

大埔宏福苑火灾独立委员会昨日（19日）举行首场听证会，当中披露房屋署独立审查组（ICU）的刘嘉敏预早通知到场实测棚网阻燃能力，令承建商早做准备，ICU高级屋宇保养测量师古小平则进行阻燃测试，结果并无问题。

杜淦堃表示，古小平9月25日到访宏福苑现场，目睹有发泡胶板存放于地面层，并张贴在电梯大堂窗户上。古在证词中指出，当时向获借调的屋宇署顾问谢先生作口头咨询，获告知使用发泡胶板遮盖窗户的做法不属建筑工程，因此无需符合阻燃要求，也不会被视为未经批准的建筑工程。

谢先生其后透过律师楼作出书面回应，其说法与古小平有显著分歧。谢先生表示，首先，就咨询过程而言，谢先生承认曾接收口头查询，但他强调，根据政府惯例，涉及生命安全的专业意见必须留有书面记录，认为在缺乏书面记录情况下，古小平单方面说法对他本人未必公允。

其次，针对古小平所指，谢先生曾表示发泡胶板使用并不违规，谢先生强烈否认。他从专业角度指出，自2017年英国伦敦格伦费尔大厦大火后，香港政府已就事件进行研究，对建筑外墙使用易燃发泡胶物料保持高度警觉。基于此经历，他对相关物料使用极为谨慎，坚称不可能建议任何人采用发泡胶板作为可接受施工方式。

第三，关于法律规管的问题，古小平认为临时使用的发泡胶板不受条例规管。但谢先生引述《建筑物条例》第16条(1)(b)规定反驳，承建商在进行工程时必须采取适当防火措施。他认为发泡胶板属可燃物料，会增加火灾风险，不应被视为适当预防措施。因此，即使仅作临时使用，有关做法亦已违反上述条文规定。

杜指出，谢先生的回复与古先生证词表面上有直接冲突，这些分歧须在日后听证会上通过进一步作证及盘问厘清。

无证据显示ICU曾向承建商索取核实发泡胶可燃性文件

杜淦堃表示，另一名涉事人刘嘉敏陈词提到，2024年刘在陈述中指「我们得悉承建商正在尝试使用具阻燃标准的发泡胶作为窗户的临时保护」。杜淦堃质疑，这个说法在发布前是否已经过ICU核实。

杜淦堃指，现有证据可见，ICU似乎连最基本的可燃性测试，例如使用打火机进行简单燃烧测试，都未曾做过。同时，并无证据显示ICU曾向承建商索取相关发泡胶板证书、测试报告或合规性文件，以核实其可燃性，如若存在相关文件，应尽快向委员会披露。

此外，杜淦堃提及2024年11月至2025年6月期间，ICU曾进行4次现场巡查。惟相关人员表示，该4次巡查主要针对其他投诉，并未特别留意这些被指易燃的发泡胶板。

古小平曾获颁2023年公务员事务局局长嘉许状

翻查资料，古小平曾获颁2023年公务员事务局局长嘉许状，现时两名涉事的独立审查组人员刘嘉敏及古小平，在政府电话簿上显示无法搜寻。

大埔宏福苑火灾独立委员会在首场听证会，披露房屋署独立审查组（ICU）曾收到业主反映棚网脆弱或有问题，惟ICU屋宇保养测量师刘嘉敏预早一日通知工程顾问公司将到场实测棚网阻燃能力，令承建商宏业员工可早作准备，提供「ok」棚网版本供检测。而ICU高级屋宇保养测量师古小平，曾伙刘嘉敏在一易取位置及屋顶位置取得棚网样本进行阻燃测试，结果并无问题。

记者：黄子龙

摄影：陈浩元

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