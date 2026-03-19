宏福苑听证会｜被揭事先通知查棚网等 房署两ICU员工名字政府电话簿消失 无法查阅

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（19日）举行首场听证会，揭露事发前时任房署屋宇保养测量师( 独立审查组 )刘嘉敏预早一日通知工程顾问将到场实测棚网阻燃能力，而房署高级屋宇保养测量师(独立审查组)古小平曾伙刘嘉敏在一易取位置及屋顶位置取得棚网样本进行阻燃测试，结果并无问题。代表独立委员会的资深大律师杜淦堃指此举或令承建商容易做「做手脚」，令人忧虑。本网晚上发现涉事的两名独立审查组人员在政府电话簿上显示无法搜寻。本网正向相关部门查询事件。

政府电话簿无法搜寻二人资料

涉事的房署屋宇保养测量师刘嘉敏，直至今日( 19日 )下午名字仍载于政府电话簿的ICU名册上，但至晚上9时许，网页显示为「系统发生异常错误，请重新再试」，疑似被落架，同样涉及事件的房署高级屋宇保养测量师(独立审查组)古小平亦已无法于政府电话簿上搜寻。

杜淦堃在下午的听证会中披露，事发前承建商宏业员工在其WhatsApp群组中曾发出一则讯息，内容提及「明天下午预ICU（独立审查组）到地盘，预要烧棚网，Check（检查）定边啲ok」。调查发现同日早上8时50分，房署屋宇保养测量师( 独立审查组 )刘嘉敏曾透过WhatsApp向工程顾问公司「鸿毅」发出查询，内容为「早晨，我记得Andy Sir 11月3号开始放假，Andy Sir主要想睇下宏福苑啲棚网，因为近期都收到业户的查询，主要担心话旧棚网脆弱，不能保护棚架」。对方回复「明白」，刘嘉敏再确认「明天睇宏福」。

杜淦堃认为房屋署独立审查组人员提前通知承建商巡查时间，并选择较方便位置进行实测，此举令承建商宏业有机可乘，有俗称「做手脚」嫌疑，例如在提供样本中作弊，形容情况令人忧虑。



