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六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 即入嚟对号码！

社会
更新时间：18:36 2026-03-19 HKT
发布时间：18:36 2026-03-19 HKT

第30期六合彩今晚（3月19日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。今晚9时15分截止售票，投注总额逾4000万元。

今期搅珠结果：2、6、8、33、41、45

特别号码：48

10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺

由1994年至2025年6月30日，十大最旺投注站分别是：

1.中环士丹利街赛马会投注站 
地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 
中头奖次数：47 

2.屯门市广场赛马会投注站 
地址：屯门市广场第三期地段277号地下 
中头奖次数：45 

3.荃湾青山道赛马会投注站 
地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖 
中头奖次数：41

4.尖沙咀汉口道赛马会投注站 
地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 
中头奖次数：41 

5.上环干诺道西赛马会投注站 
地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 
中头奖次数：40

6.观塘广场赛马会投注站 
地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖 
中头奖次数：37 

7.九龙湾德福赛马会投注站 
地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖 
中头奖次数：35

8.大埔广场赛马会投注站 
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中头奖次数：35 

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地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 
中头奖次数：35 

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地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下 
中头奖次数：30

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