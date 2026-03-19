宏福苑听证会｜揭房屋局独立审查组事前通知查棚网 承建商宏业即找「OK」样本应对 有机会「做手脚」

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（19日）在中环爱丁堡广场三号展城馆，举行首场听证会。宏福苑棚网阻燃能力是造成惨剧的其中一个关键，今日听证会揭露事发前房署独立审查组( ICU )曾收到业主反映棚网脆弱或有问题，惟ICU屋宇保养测量师竟预早一日通知工程顾问公司将到场实测棚网阻燃能力，令承建商宏业员工可早作准备，提供「ok」的版本供检测。代表独立委员会的资深大律师杜淦堃指，独立审查组人员提前通知承建商巡查时间，并选择较方便位置进行视察，此举令承建商宏业有机可乘，有俗称「做手脚」嫌疑，例如在提供样本中作弊。

房署测量师提「明天睇宏福」 宏业员工即检查OK样本

杜淦堃在下午的听证会中披露，事发前承建商宏业员工在其WhatsApp群组中曾发出一则讯息，该讯息现存放于警方扣查的资料中。讯息内容提及「明天下午预ICU（独立审查组）到地盘，预要烧棚网，Check（检查）定边啲ok」。值得注意是，对话上方有一括弧注明「不公开」。他指此讯息引发疑问：「宏业如何预先得知第二天将有ICU进行调查？」

杜淦堃指，调查发现同日早上8时50分，房署屋宇保养测量师( 独立审查组 )刘嘉敏曾透过WhatsApp向工程顾问公司「鸿毅」发出查询，内容为「早晨，我记得Andy Sir 11月3号开始放假，Andy Sir主要想睇下宏福苑啲棚网，因为近期都收到业户的查询，主要担心话旧棚网脆弱，不能保护棚架」。对方回复「明白」，刘女士再确认「明天睇宏福」。

杜淦堃：给予承建商机会巡查前清理违规行为

杜淦堃表示，按常理许多政府部门调查通常不会事先通知，或只给予很短通知时间。然而，独立审查组人员提前通知承建商巡查时间，并选择较方便位置进行视察，此举令承建商宏业有机可乘，有俗称「做手脚」嫌疑，例如在提供样本中作弊。

另外，杜淦堃表示，本港去年经历两次大规模台风。根据调查显示，另一宏福苑承建商盈利丰公司在去年10月31日的相关证据中，被发现曾向「林记建筑材料」订购一批棚网，根据「林记」提供资料，盈利丰每次所下订单，均指定购买不具备阻燃功能的棚网。「林记」会按照客户规格交付相关产品。

他指，现阶段未能完全厘清是否由特定人士下令订购不具阻燃功能的棚网，但已知随台风「韦帕」2025年7月20日袭港，为节省成本，相关采购行为持续。两个月后，即9月，超强台风「桦加沙」9月24日来袭，所采购的同样是不具阻燃功能棚网。

棚网续燃10秒不合规 承建商涉隐瞒关键片段

杜淦堃表示，由建筑事务监督委派的独立审查组（ICU）去年10月28日进行一项现场调查，对象为宏福苑其中一幢大厦的屋顶及底部棚网，期间播放当中一段于屋顶检测过程的影片。

影片内容显示，测试人员使用打火机燃点棚网物料约15秒后，物料开始起火，并持续燃烧约10秒，直至有人将火吹熄。杜淦堃表示，负责调查的ICU人员在场似乎认为该棚网具备阻燃特性。

值得注意的是，ICU在调查时采用由承建商「宏业」提供的阻燃证书所列标准进行比对，测试结果被认为并不符合相关要求。他指「宏业」曾于1月8日提供阻燃证书副本，当中列明棚网的续燃时间须少于4秒，而证书标示的续燃时间为0秒。惟现场实测中，棚网在首次燃烧后持续燃烧了10秒，远超证书声称标准。

另外，杜淦堃表示，宏福苑业主立案法团、「宏业」方面均曾提交同一棚网测试的影片记录。听证会比对ICU提供的完整影片后发现，由「宏业」方面提供的版本省略部分关键内容，显示其片段并非完整记录，他指相关行为是否构成隐瞒事实或证据，将在后续聆讯中进一步探讨。

杜淦堃表示，根据劳工处林秀青提交的证人陈述书内容显示，劳工处在进行实地巡查时，曾明确要求相关方面提供棚网的耐燃证书。其后，「宏业」陈述已于7月24日提供有关证书，并附上当日收到的送货单。

他指相关文件显示，该批棚网送达地点为宏福苑。该份阻燃证书签发日期为1月8日，证书上列明山东有关公司为申请人，而该公司亦是向宏福苑提供棚网的机构。

他提到有传媒早前报道，质疑该阻燃证书可能为一份伪造文件，其中证书上所列的检测中心名称为「国家劳动保护用品质量监督检验中心」，但有报道指有关检测单位2019年更名为「国家保护用品质量检测检验中心」，即由「监督」变为「检测」。至于该份文件是否确实属于伪造，杜淦堃表示将在后续阶段提供更多证据。

摄影：刘骏轩、卢江球、汪旭峰

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