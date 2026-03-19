Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

露营热点逼爆︱国庆黄金周前试行营地预约 叶傲冬吁善用社交平台宣传规定

社会
更新时间：10:29 2026-03-19 HKT
发布时间：10:29 2026-03-19 HKT

农历新年黄金周期间，大量游客涌入西贡等露营热点，引发环境卫生及安全隐忧。新界东南立法会议员叶傲冬昨日(18日)于立法会提出质询，关注露营地点的人流挤迫、非法生火及遗留垃圾等问题。他对政府计划在国庆黄金周前，于部分营地试行预约及收费制度表示欢迎，但同时担忧试点计划会只将问题扩散至其他非规管营地，建议当局应及早作广泛宣传，教育市民及旅客正确的露营观念。

农历新年黄金周乱象频生 咸田湾垃圾堆积严重

叶傲冬议今早(19日)在电台节目中指出，节庆长假期间，西贡咸田湾等热门露营地点人满为患，衍生出严重问题。包括人流比较挤迫、非法生火、大量垃圾遗留等。他特别提到，咸田湾因交通不便，垃圾难以运走，情况「颇不理想」。虽然渔护署在农历新年前已增设大型垃圾桶，但因人流过多，措施仍「不敷应用」。此外，亦有露营人士在非指定位置生火的情况，对环境及露营者的安全构成极大威胁。

相关新闻：

露营热点逼爆︱研预约收费制度 政府：国庆黄金周前推出试点 将评估各方案优劣

赞成预约收费方向 忧试点计划转移问题

对于政府提出以试点方式推行营地预约及收费制度，叶傲冬认为当局有解决问题的决心，但他对试点的做法表达了担忧。他指出，渔护署本身已有营地预约的相关制度及经验，若只在少数热门地点推行预约，恐怕会将问题带去一些不需要预约的露营地点，反而令问题扩散。

叶傲冬称，任何措施都不可以一步到位，若目标国庆黄金周或之前推行，则仍有大半年的时间，政府应利用这段时间，透过香港及内地热门的社交平台进行广泛宣传，让本地市民和内地旅客及早知悉相关规定，为全面实施预约制度铺路。

参考旅监局经验 倡外判管理人手 

他认为在措施实行初期「宜松不宜紧」，让市民及旅客明白要先登记才可进行露营活动；针对推行预约制度可能出现的人手不足问题，叶傲冬以过往担任旅游业监管局成员的经验为例，建议当局可参考旅监局在长假期外判部分工作的做法。

他强调，预约系统的设计应尽量精简，方便市民及旅客使用，相信以现今科技水平，建立网上预约系统对政府而言并非难事。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
即时国际
2小时前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
星岛申诉王 | 房间暗藏镜头 港情侣惨变A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直击职员红外线侦测
04:41
星岛申诉王 | 深圳酒店房间暗藏偷拍镜头 港情侣惨变A片主角 实测淘宝神器揾偷拍反光点
放蛇直击
3小时前
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
影视圈
19小时前
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
影视圈
18小时前
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
01:25
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
社会
22小时前
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
饮食
15小时前
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
影视圈
14小时前
抗癌吴文忻被骗毕生积蓄拒绝众筹 认曾变卖嫁妆：摊大手板问人攞实在不是我作风
抗癌吴文忻被骗毕生积蓄拒绝众筹 认曾变卖嫁妆：摊大手板问人攞实在不是我作风
影视圈
14小时前
前TVB移加主持重操故业拍翻版《东张西望》 踢爆加国打工陷阱 苦主被呃6万港元
前TVB移加主持重操故业拍翻版《东张西望》 踢爆加国打工陷阱 苦主被呃6万港元
影视圈
17小时前