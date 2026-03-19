露营热点逼爆︱国庆黄金周前试行营地预约 叶傲冬吁善用社交平台宣传规定

农历新年黄金周期间，大量游客涌入西贡等露营热点，引发环境卫生及安全隐忧。新界东南立法会议员叶傲冬昨日(18日)于立法会提出质询，关注露营地点的人流挤迫、非法生火及遗留垃圾等问题。他对政府计划在国庆黄金周前，于部分营地试行预约及收费制度表示欢迎，但同时担忧试点计划会只将问题扩散至其他非规管营地，建议当局应及早作广泛宣传，教育市民及旅客正确的露营观念。

农历新年黄金周乱象频生 咸田湾垃圾堆积严重

叶傲冬议今早(19日)在电台节目中指出，节庆长假期间，西贡咸田湾等热门露营地点人满为患，衍生出严重问题。包括人流比较挤迫、非法生火、大量垃圾遗留等。他特别提到，咸田湾因交通不便，垃圾难以运走，情况「颇不理想」。虽然渔护署在农历新年前已增设大型垃圾桶，但因人流过多，措施仍「不敷应用」。此外，亦有露营人士在非指定位置生火的情况，对环境及露营者的安全构成极大威胁。

相关新闻：

露营热点逼爆︱研预约收费制度 政府：国庆黄金周前推出试点 将评估各方案优劣

赞成预约收费方向 忧试点计划转移问题

对于政府提出以试点方式推行营地预约及收费制度，叶傲冬认为当局有解决问题的决心，但他对试点的做法表达了担忧。他指出，渔护署本身已有营地预约的相关制度及经验，若只在少数热门地点推行预约，恐怕会将问题带去一些不需要预约的露营地点，反而令问题扩散。

叶傲冬称，任何措施都不可以一步到位，若目标国庆黄金周或之前推行，则仍有大半年的时间，政府应利用这段时间，透过香港及内地热门的社交平台进行广泛宣传，让本地市民和内地旅客及早知悉相关规定，为全面实施预约制度铺路。

参考旅监局经验 倡外判管理人手

他认为在措施实行初期「宜松不宜紧」，让市民及旅客明白要先登记才可进行露营活动；针对推行预约制度可能出现的人手不足问题，叶傲冬以过往担任旅游业监管局成员的经验为例，建议当局可参考旅监局在长假期外判部分工作的做法。

他强调，预约系统的设计应尽量精简，方便市民及旅客使用，相信以现今科技水平，建立网上预约系统对政府而言并非难事。

