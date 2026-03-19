宏福苑大火首场听证会 杜淦堃：有居民致电999一分钟才获接听 接线生向消防提供错误地址︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会，今日（19日）在中环爱丁堡广场三号展城馆举行首场听证会。根据独立委员会网页，涉事各方出席名单，至今有37个持分者，其中包括7名以宏福苑居民名义成为涉事方的独立人士，名单亦包括宏褔苑业主立案法团第十二届管理委员会主席徐满柑。听证会提供约360个公众人士的旁听名额，其中约一半会优先分配予宏福苑居民。政府部门和法定机构方面，屋宇署、消防处、民政事务总署、警务处、房屋署、劳工处、竞争事务委员会、廉政公署及市区重建局会派出代表出席。

大厦消防喉完全关闭 水箱完全无水

【13:30】杜淦堃表示，今次火灾共出动174部消防车，超过900名消防员，共收到406宗999求助，最多人求助的时段为下午三时至四时，达111宗。

【13:25】杜淦堃指，火灾当日下午3时01分，隶属沙田消防局的何伟豪作为首批救援人员，随队抵达现场。他原定任务是前往宏昌楼2701，但他们一行人最终进入的是宏泰阁。在下午3时30分，何伟豪与指挥中心失去联络。但在下午3时22分，无线电曾传出何伟豪的求救信号，杜不排除，他在31楼试图打破窗户逃生，但最终不幸从高处堕下。

杜淦堃续指，下午4时01分，搜救人员终于在宏昌楼升降机对开的空地发现昏迷的何伟豪。他被发现时脸上没有面罩，手上也没有手套，甚至不见随身的铁锤。他面部严重烧伤，身体多处明显骨折，并因吸入过量一氧化碳而陷入休克。

【12:42】杜淦堃表示，宏福苑在今次大厦维修中，每层设有消防喉，维修期间更增加了灭火筒。然而，经调查发现，大部分防火设备未能正常运作，消防喉完全关闭，水箱完全无水。

【12:32】杜淦堃表示，在今次严重的火灾救援行动中，37岁的消防员何伟豪不幸英勇殉职。根据闭路电视记录时间显示，何伟豪于下午3时15分进入起火的宏泰阁展开搜救。仅仅3分钟后，即下午3时18分，最后一批居民虽成功从正门逃生撤离，但此时大厦门口已完全被浓厚烟雾弥漫，视野极差。

有居民致电999一分钟才获接听 接线生向消防提供错误地址

【12:24】杜淦堃在会上播放一段关键的求救电话录音。从宏昌阁2701室拨出的通话中，求助者慌张表示现场「很大烟」，并称单位内有「两个老人家」。通话期间，求助者多次重复「好大烟」，情况紧急。

对话中，接线人员询问「你要警察定救护车」，杜淦堃质疑，目前处理999紧急电话求助的流程有改善空间，或未能迅速应对火灾等即时危险。

与此同时，另一单位的闭路电视也记录了宏泰阁2307室的住户尝试致电消防处的过程。电话接通后，求助者至少等待了1分钟仍无人接听。虽然电话最终被接通，但999接线生向消防员提供了「宏昌阁」的地址信息，再度引起现场人士哗然。杜淦堃表示，该名宏泰阁2307室的住户最终被消防救出。

宏昌阁63%单位损毁严重 宏泰阁、宏新阁则有五成八

【12:06】杜淦堃亦提及宏福苑部份楼宇的损毁情况，其中宏昌阁有63%的单位损毁严重，大面积受损，宏泰阁、宏新阁则有五成八。他续指，今次火灾有约250个单位住户选择以坐升降机离开现场，150个单位住户选择行楼梯。另有900个单位住户事发时不在现场，形容「如果火灾发生在晚上，大家可以一下想像后果。」

【11:58】杜淦堃表示，委员会有必要重点调查今次火灾的伤亡原因，他向今次事故的死者表示致哀，提及168名死者，150人为居民，当中7人未成年。他在会上展示两张照片，包括宏昌阁105和103室的照片，前者的大厅严重损毁，后者则近乎完好无损，引起现场人士哗然。

有工人被发现在宏昌阁顶楼食烟

【11:39】杜淦堃表示，政府已就相关事件展开调查，并在审视跨部门调查专组及所委托专家的报告后，提出初步分析。

他指根据跨部门调查专组的初步看法，所有现有证据均显示，起火点位于宏昌阁104和105号单位外侧、俗称「光井」的底部平台。

杜淦堃表示，调查专组认为，起火原因最有可能是有人遗留烟头，点燃了光井底部及平台上的可燃物。调查人员在现场挖掘后，发现了大量被烧毁的纸箱残骸、垃圾如手套、胶瓶、饮料罐、匙羹等，他指出，光井内似乎有人吸烟的证据，推测火源与烟头有关，并燃著了附近的纸箱。

杜淦堃表示，从相中可见，有1名工人在火灾当日的下午2时43分在宏昌阁顶楼上食烟。

【11:22】杜淦堃表示，世上少有地方的高楼像香港一样密集，香港建筑物存在各种火灾风险，不容忽视。他形容今次大火是一个沉痛而清晰警号，促使社会正视迫切的火灾风险，以及大型楼宇维修工程所涉及更深层的问题。

【11:12】杜淦堃表示，为了详细转述火灾当日情况，向在场人士提醒，由于展示证据部分可能令人不安，场内设立驻守点安排专人驻守，以便有需要人士寻求协助。

火势由外面棚架燃烧并蔓延至大楼内部

杜重点指出，火灾的火势由外面的棚架燃烧并蔓延至大楼内部。换言之，火和烟是由建筑物外部攻入内部。他指火灾当日天气非常干燥，初时有微风。下午约3时，相对湿度仅有14%，风速约为每小时14公里。天文台在当日较早时候已发出红色火灾危险警告。

杜淦堃指，从闭路电视监察画面显示，有物料从宏昌阁的后方跌落地面。从片段显示，在下午2时33分左右，画面右侧开始有灰尘或碎片出现。随后，原本光亮的画面顶部逐渐变得阴暗。到下午2时43分，画面右侧圈著的位置出现了细小的闪光，疑似为正在燃烧的灰烬。其后，画面右上角出现更大的闪光，显示火势正在加剧，期间有现场人士大叹「惨呀。」

宏福苑大火 火源疑为光井 现场遗留烟蒂

【10:44】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示，委员会不希望见到调查会影响之后的民事责任或者要负刑事责任，或者令人有机会逍遥法外。他指委员会共收集了超过100万份的档案，包括相片、影片及文件，形容「所收集的资料总量是超越了1TB」。

他指，火警警报系统在8座楼宇之中，7座的火警警报系统在火警中被关闭，这个失误缓解了向居民发出火警警示，亦大幅缩短了让居民疏散的时间。楼梯和走廊的窗户当时被拆除，方便工人出入外场的棚架（俗称生口），有证据显示这些「生口」是令到烟和火势得以进入，令到大量的居民被困的原因。

他指有证据显示，案发时大厦的消防系统处于关闭状态。尽管相关管理规定指出，消防系统停用一般不应超过14日，但承建商却一再向消防署处申请延长停用限期，导致相关的消防洒水及喉辘系统被关闭长达数月之久。

此外，调查人员在棚架及窗户上方发现大量堆积的可燃物品。尤其在两次十号飓风信号过后，部分原本具阻燃性的围网更被更换为非阻燃物料。同时，法律规定的阻燃围网在多处并未被使用。大厦居民的窗户亦被易燃的保护物料遮盖，这些因素都可能促使火势迅速蔓延至单位内部。

调查阶段亦关注到工地吸烟的问题。证据显示，在怀疑是火源的光井平台及棚架上，遗留了大量的燃点物如烟蒂，居民曾多次就工地吸烟问题向有关方面投诉，但未得到正式处理。

听证会上午10时正式开始 主席陆启康：3个月内能开听证会绝不简单

【10:59】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃称，综合现有资料，当天火灾涉及多项人为疏失。首先，7座大厦的火警警报系统被关闭；其次，楼梯和走廊的窗户被拆除，虽方便工人行走，却成为浓烟蔓延的通道，导致居民被困；第三，消防栓和系统被关闭长达数月，远超法例规定的14天上限；第四，工地使用棚架及发泡海绵物料；第五，工地吸烟问题严重，景观平台发现大量烟头，居民多次投诉却未获正视。专家将逐一探讨这些因素如何重叠导致悲剧发生。

【10:35】陆启康表示，还原证据或令死者家属不安，但强调有必要性，委员会已指示律师团队处理证据，包括掩盖录影，会以相片方式陈述，并掩盖在场人士，希望将困扰减到最低。

开案陈词提到，有证据显示火源为烟头，棚架上及怀疑为火源的光井平台留有大量烟头，居民已多次就工地吸烟向有关方面投诉，但未得到正视。而火灾发生时几乎全部消防设施，基于人为因素「彻底失效」。

【10:25】委员会主席陆启康表示，3个月前委员会正常开始工作，期间处理大量工作，包括各政府部门、相关团体拿取资料，亦要处理不少涉事方的申请，他强调能够3个月内开到听证会绝不简单，又指9个月内完成报告是进取的目标。

听证会时间为上午10时至下午1时，以及下午2时15分至4时20分，《星岛》记者早上9时许到现场观察，最少有15名公众人士到场旁听。现场摆设过百张座椅，椅背贴有「不准摄影、录影、录音或直播」字句纸张。根据今次会议的座位表，现场设有相关团体代表席、公众席及记者，现时最少有15名公众人士到场旁听。

今次听证会除了委员会主席兼法官陆启康、委员陈健波、欧阳伯权外。资深大律师杜淦堃、大律师李澍桓、俞匡庭、李俊轩、张天风及冯天荣代表独立委员会出席会议。

至于资深大律师孙靖干、大律师刘逸冲、卓元畅则代表政府及相关决策局出席。资深大律师李律仁、大律师柯恺欣代表宏褔苑业主立案法团第12届管理委员会。至于大律师李峰琦、谭俊杰为宏福苑居民代表。资深大律师吕世杰、大律师阮文跃则代表市区重建局，资深大律师许伟强、大律师何卓衡代表置邦兴业有限公司出席。大律师关有礼代表中华发展工程有限公司董事梁秉基。

宏福苑居民李小姐在听证会前向传媒表示，期望透过听证会了解火警成因及责任问题，包括为何大火可以蔓延那么严重。另外，有一名女子自称代表民建联大埔区议员黄碧娇到场旁听，惟她拒绝接受访问。

记者︰黄子龙、张琦

摄影：刘骏轩、卢江球