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「西九家FUN艺术节」3.19揭幕 英国巨型互动装置《梦游喵境》登陆香港

社会
更新时间：18:39 2026-03-18 HKT
发布时间：18:39 2026-03-18 HKT

第三届「西九家FUN艺术节」将由明日（19日）至下月12日于西九文化区举行，有来自澳洲、西班牙、英国及本地的艺团与艺术家带来超过120场、多元化的节目。英国巨型互动装置《梦游喵境》首次于亚洲展出，市民可到场感受一下「牠们」的呼噜声与心跳。

英国巨型互动装置《梦游喵境》首于亚洲展出

西九文化区管理局表演艺术行政总监谭兆民表示，今年艺术节踏入第三年，过去两年已吸引14万名观众，见证不少家庭在西九享受亲子时光。他称，今年将继续以「家庭参与」、「乐趣」及「兴趣」为理念，并带来120场、来自世界各地的精彩节目，适合由婴幼儿至长者共同参与。当中有首次专为零至三岁婴幼儿设计，并由西班牙团队演出的节目，以照顾不同年龄层观众，「希望大家一同去体验艺术、启发创意，为每个家庭创造珍贵的回忆」。

谭兆民介绍，今届亮点有来自英国的互动装置《梦游喵境》，作品不仅展现香港作为中外文化交流中心的活力，更为市民和游客提供国际级艺文体验。他又强调，今年一如既往投放不同资源于通达共融，令不同人士可以体验艺术乐趣，如《梦游喵境》特别增设口述影像及手语传译，令视障及听障人士可以无障碍地投入探索艺术的旅程。

《梦游喵境》于西九艺术公园海滨东草坪展出

三只巨型猫咪造型的互动艺术装置《梦游喵境》（The Cats that Slept for a Thousand Years）为英国创意工作室AirGiants创作，明日起至下月7日于西九艺术公园海滨东草坪展出。最大的一只高10米、宽6米，最小的则高6米、宽4米，市民可以免费到场参观，更可靠在巨型猫咪上，或者用手抚摸猫身，感受「牠们」的呼噜声与心跳。

该艺术装置去年于英国曼彻斯特博物馆首展，今次是首次在欧洲以外地区展出。Air Giants机械总监Robert Nixdorf表示，团队特意为是次艺术节，将装置中原有的单只10米长巨型猫咪，扩展为「两大一小」的猫咪家庭。作品旨在于繁华现代都市中创造一片宁静绿洲，探讨关怀与同理心，让观众在与猫咪的互动中重拾童心，感受人与人之间的温暖连结。

此外，今届亦是首度与商场ELEMENTS圆方合作，将《梦游喵境》从西九文化区延伸至社区。在艺术节期间，商场将会摆放三只「迷你版」的巨型猫咪艺术装置。

艺术公园海滨东草坪亦举办「西九家FUN艺术节市集」

艺术公园海滨东草坪亦举办「西九家FUN艺术节市集」，现场共有9个特色主题饮食及零售摊档，包括本地法式手工意粉、杜拜朱古力棉花糖、意式手工雪糕、本地手工啤酒，亦有为毛孩准备多款港式风味造型小食。

记者：何姵妤

摄影：吴艳玲

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