脑膜炎双球菌｜英肯特郡爆发20人中招 衞生防护中心 : 正了解有否涉香港留学生

衞生署衞生防护中心今日（18日）正向英国衞生当局跟进一个在英国肯特郡出现的侵入性脑膜炎双球菌感染群组，涉及20名病人（截至当地时间17日下午5时），当中两人死亡，部分人证实感染B型脑膜炎双球菌。当地衞生部门调查发现，全部个案涉及年轻成年人，部分曾到访当地一间夜总会，当中包括肯特大学的学生。防护中心已向英国衞生当局查询曾于相关时段到访该夜总会的人士中有否涉及香港留学生，目前未有收到任何通报。中心会与英国衞生当局保持紧密联系，以获取最新资讯。

本港今年录3宗个案

当地衞生部门的流行病学调查发现，部分受影响人士曾于3月5日至7日到访当地一间名为「Club Chemistry」的夜总会。当地衞生部门正进行接触者追踪，并已向超过2 500名于该段时间曾到访该夜总会的人士及密切接触者提供预防性药物。由于当中部分病人属肯特大学的学生，因此，肯特大学亦已联同英国衞生当局向该校师生提供健康建议并进行接触者追踪，并会为住宿学生提供疫苗接种。

侵入性脑膜炎双球菌感染是本港法定须呈报传染病。中心今年至今录得3宗个案，全部属散发个案，而去年全年共录得11宗个案。

复活节假期临近 外地留学生返港增风险

中心总监徐乐坚说，根据海外文献显示，较多群众聚集的地方，包括大学或员工宿舍，有较高机会出现脑膜炎双球菌的传播或爆发。中心辖下的疫苗可预防疾病科学委员会（科学委员会）于去年曾检视侵入性脑膜炎双球菌在本地的流行情况、世界衞生组织的建议和海外经验。鉴于侵入性脑膜炎双球菌在香港的发病率极低，从公共衞生角度而言，科学委员会并不建议将脑膜炎双球菌疫苗纳入香港儿童免疫接种计划。然而，科学委员会建议高危人士，包括长期旅居海外的市民和留学生，应适时接种目的地衞生当局建议的脑膜炎双球菌疫苗，以保障个人健康。



徐乐坚补充，由于复活节假期临近，可能有外地留学生返港。他提醒市民，如出现相关脑膜炎病征，必须尽快求医。外游人士应就接种脑膜炎双球菌疫苗咨询医生专业意见，医生会根据其年龄、健康状况及外游的详细资料（包括目的地、逗留时间及活动）作出建议。



