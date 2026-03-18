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「揹水一战」突取消 点滴是生命发文澄清绝无宗教推广活动 会长李彩芬辞任

社会
更新时间：17:20 2026-03-18 HKT
发布时间：17:20 2026-03-18 HKT

慈善组织「点滴是生命」（A Drop of Life）被指与国家公安部认定为邪教的「灵仙真佛宗」有关，组织早前宣布取消本月22日举行的「揹水一战2026」慈善越野赛活动，未交代原因。「点滴是生命」今日(18日)表示，该组织绝无进⾏任何宗教推广活动，曾出席「真佛宗」活动的创办⼈兼会⻑李彩芬，即时辞任该会⼀切职务，未来亦不会担任本会任何职位。

「点滴是⽣命」指该会由⼀群热⼼公益⼈⼠创立，宗旨纯粹为推动扶贫⼯作，所筹得款项亦均作慈善⽤途，与宗教无关。由于多年前播出的电视筹款节⽬名称「点滴是⽣命」深入⺠⼼，且贴切反映该组织推动清洁食⽔的使命，故⼀直沿⽤⾄今。

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「揹水一战2026」慈善越野赛活动早前突然取消。点滴是生命FB图片
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「点滴是⽣命」又指该组织财政透明，每年均上载⼯作报告到网站供公众查阅，所有善款收入及开⽀均由会计师事务所进⾏严格审核，按法例向公司注册处提交核数报告， 并定期向捐赠者汇报。

「点滴是⽣命」又称，创办⼈兼会⻑李彩芬女⼠，已即时辞任本会⼀切职务，未来亦不会担任组织任何职位，同时并将重整架构，尽快展开招聘程序，寻找合适管理⼈选；成立独立顾问⼩组，邀请法律、会计及社会服务等专业⼈⼠加入，就组织运作及项⽬提供专业意⾒。

最后，「点滴是⽣命」称，视今次事件为推动本会进步的契机，未来以更透明、更公开的⽅式继续服务社会，帮助更多有需要的⼈⼠。

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