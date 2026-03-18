综援、长生津、生果金等加2.2% 3.19起以现行付款方式陆续发放 追溯至2.1起生效

社会福利署今日（18日）公布，综援计划的标准项目金额，以及公共福利金计划（即高龄津贴、长者生活津贴和伤残津贴）津贴金额的按年调整，会追溯至今年2月1日起生效。。追溯款项将于明日（19日）起以现行付款方式陆续发放（即一般以自动转帐方式存入受助人／受惠人指定银行帐户），共惠及超过160万人。

社署发言人表示，根据既定机制，政府早前向立法会财委会提交建议，按社会保障援助物价指数的变动，上调上述各项金额2.2%。建议已于今年2月13日获财委会通过，并追溯至今年2月1日起生效。此外，政府根据甲类消费物价指數中私人房屋租金指数的变动，上调综援计划租金津贴最高金额1.3%，并同样追溯至今年2月1日起生效。

综援受助人及公共福利金受惠人如有任何查询，可联络所属的社会保障办事处，或致电社署热线2343 2255。

