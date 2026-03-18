保安局辑录禁毒宣传片拍摄花絮 郭富城带领青年 用舞蹈传递抗毒正能量｜Kelly Online
更新时间：15:37 2026-03-18 HKT
发布时间：15:37 2026-03-18 HKT
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保安局禁毒处昨日（17日）举办「听我讲：一齐企硬 唔Take嘢」禁毒宣传活动，保安局局长邓炳强与「荣誉禁毒专员」郭富城为全新的禁毒宣传片举行首播仪式。该宣传片由今日(18日)起将于各大电视台及港铁站播出。
保安局在社交平台发文，指有关宣传片不论是内容还是形式，均充满了追求梦想的热情与正面的抗毒能量。又指拍摄当日，郭富城与一群年轻人充满活力，为了达到最理想的拍摄效果，他们不厌其烦地一遍又一遍地练习舞蹈。
保安局也特此将当日的拍摄花絮辑录成精华片段，让大家一同感受现场洋溢的青春、热血与坚持。
最后，保安局也指「舞步跳错了可以重新再来，但人生没有第二次机会。依托咪酯，一次也不要尝试！」
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