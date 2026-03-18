租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比

【租置计划/公屋/重推租置】部分公屋住户期望政府重推租者置其屋计划，以低廉价钱置业，去年《施政报告》原有风声指政府有意重推，惟最终落空。房屋局局长何永贤今日（18日）回复立法会议员谭镇国质询，指出截至去年12月底，租置单位总数约为184,440个，已卖出155,760个单位，即总数的84%，即现时仍有约3万个租置计划单位未能售出。

重推租置︱屯门山景邨仅卖出58%

根据局方数字，目前最受欢迎的租置屋邨是沙田显径邨，已卖出95%单位，其次是恒安邨（94%）；卖出单位比率最低的是屯门山景邨，仅卖出58%。

房委会2023年起，恒常化租置计划回收单位，透过居屋及绿置居销售计划推售予绿表申请者。局方透露，每次销售计划推售的租置计划回收单位约有300至400个，新一批租置计划回收单位将于「绿置居2025」下推售，单位数目将于2026年第三季选楼前公布。

▼▼39条租置计划屋邨单位出售百分比▼▼

逾半不考虑购买租户 称难以负担按揭还款

局方又引述房委会2025年公营房屋住户综合统计调查，约54%租置屋邨租户表示不会考虑购买现居单位，34%表示尚未决定/不知道。即使单位已打一七折至二二折，表示不考虑购买的租户中，有51%指自己难以负担每月按揭还款或收入不稳定；另有39%表示自己年纪大；20%表示单位楼龄较大，因而却步。

何永贤指，房委会理解社会各界对是否重推租置有不同声音，即使重推亦可能对定价、维修管理责任及如何选择合适屋邨等安排有不同看法。她提到，房委会将于今年内展开调研，广泛收集公屋租户及各界持份者具体意见，包括目前是否具备条件重推租置、如重推又如何选择屋邨、单位售价、管理及维修责任等事项。

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