国际人才论坛及机遇汇人才博览展今举行 李家超：全球变局下人才是竞争核心

国际人才论坛及机遇汇人才博览展今日(18日)起一连两日在香港会议展览中心举行。行政长官李家超致辞时表示，截至二月底，本港各项人才入境计划合共有超过41万宗申请获批，逾27万名人才已经抵港。面对全球人口竞争，香港将继续坚持开放，深化国际合作，并与国家发展战略紧密衔接，进一步完善教育、创新和基础设施。

全球人才竞争加剧 香港展现清晰战略决心

李家超表示，现时正处于全球深刻变革的时代，寻找及留住人才已成为全球经济策略及公共政策的核心，政府与企业都认为竞争力不再仅取决于资本或实体基建，更重要的是人才，包括他们的知识、创造力与适应力，香港面对这项全球挑战展现了清晰思路、承诺与决心。

香港发挥「一国两制」优势 担当「超级联系人」角色

他指，香港在「一国两制」的优势下，保持高度开放、积极融入全球的同时，亦扎根于国家高质量发展之中。香港担任「超级联系人」及「超级增值者」的角色，连接内地与全球市场，促进资本、资讯、科技与人才的自由流动。国际企业与投资者透过香港把握国家机遇，而内地企业亦可通过香港走向世界。

法治税制营商与高品质生活 吸引人才来港

他表示，香港始终坚持开放与国际化，本港的法治、独立司法制度及可靠的制度提供了稳定性与信心，简易且具竞争力的税制，以及开放的国际化营商环境，吸引全球企业与投资者。高品质生活是香港另一个优势，本港提供世界一流的公共交通服务，以及丰富多元的东西文化氛围。他亦提到，特区政府正加速北部都会区发展，致力打造成为国际创新和科技中心，并与粤港澳大湾区11个城市加强合作，为人才流动提供更多机会。

博览设五大主题展区 邀得诺奖经济学得主进行主题演讲

国际人才论坛以「汇聚全球智慧」为主题，首次举办九项与人才及人力资源相关的衞星活动，包括区域会议、招聘会及企业颁奖典礼等。同时，探讨未来人力市场趋势与策略。活动邀请了2010年诺贝尔经济学奖得主Christopher A Pissarides、海内外及本地政商学界领袖，进行主题演讲、专题演讲及专题讨论，围绕人才策略、创新科技，以及教育与产业协同发展等议题交流分享。

此外，机遇汇人才博览展于上述两日期间同步举行，博览展设五大主题展区，汇聚约70家企业、教育与科技机构及政府部门，提供最新行业资讯及多元化支援服务，展示香港及其他大湾区城市的机遇，并设有互动交流专区，邀请业界领袖分享创业、人才引进以及行业趋势等最新资讯。

记者：蔡思宇

