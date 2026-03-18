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小学并校︱15校获派0班 李家超、周润发母校恐不保 鲜鱼行学校第三度面临停办

社会
更新时间：11:02 2026-03-18 HKT
发布时间：11:02 2026-03-18 HKT

教育局局长蔡若莲昨会见传媒，证实今年有14所资助小学及1所官立小学收生不足16人，将获派0班，数量创新高。15所学校当中，榜上有名的学校包括特首李家超的母校五邑工商总会学校、艺人周润发及温碧霞母校，前身为鸣远小学的景林天主教小学。

景林天主教小学前身调景岭鸣远小学

景林天主教小学前身「调景岭鸣远小学」，1990年迁校至景林邨后改名为景林天主教小学，周润发及温碧霞曾在迁校及改名前就读该小学，是学校旧生。

李家超2024年曾到母校参加65周年校庆

五邑工商总会学校获教育局派零班，学校创办超过67年，当中著名校友为特首李家超、音乐人周启生等，2024年庆祝65周年校庆时，李家超有到母校出席校庆活动。

鲜鱼行学校两度濒临杀校 再次上榜

鲜鱼行学校占地约1万平方平，于1969年创校，曾于2004年及2007年两度濒临杀校，靠特别视学及申办私营小一班成功复活，然而到今年再次上榜，再度面临收生不足、停办危机。鲜鱼行校长施志劲坦言生源下跌是结构性的问题，早料到获派0班「不是今年就是明年」。他指该校服务很多基层或有需要学生，无论学校最终作何决定，均以保护学生最大利益为最重要。

鲜鱼行校长：其他学校未必会想（与我们）合并

至于发展方案，施志劲叹称「其他学校未必会想与你合并，或者愿意合并的学校离我们很远，就有很多问题要处理。」他透露自行阶段收到12人，其后两人决定转读特殊学校。校方昨逐一向家长释除疑虑，「来年收0班是现实，但不代表学生没书读。」

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教育局局长蔡若莲表示，学龄人口持续下降，过往的「软着陆」措施已消化，达「褪无可褪」，必须以更积极主动的方式应对。为此，局方同步更新小学规划的优化方案，为合并学校提供过渡期内的「豁免」，并成立专责小组，她鼓励学界及早规划「合并升级」，「唔好真系等到去到零班，无选择的救校方案，我哋系『合并升级』，唔系『合并救校』」。

下学年获派0班学校名单：

地区 学校
中西区 新会商会学校
东区 筲箕湾官立小学
东区 启基学校（港岛）
东区 基督教港信义会信爱学校
东区 救世军韦理夫人纪念学校
离岛 中华基督教会长洲堂锦江小学
西贡 景林天主教小学
西贡 圣公会将军澳基德小学
深水埗 五邑工商总会学校
深水埗 深水埔街坊福利会小学
油尖旺 鲜鱼行学校
北区 方树福堂基金方树泉小学
沙田 吴氏宗亲总会泰伯纪念学校
葵青  柏立基教育学院校友会卢光辉纪念学校
屯门  世界龙冈学校刘德容纪念小学

其中，救世军韦理夫人纪念学校由2024/25学年起与救世军中原慈善基金学校合并，因应学校的选择，该校可受惠于今日公布的优化便利措施。

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