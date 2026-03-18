小学并校︱15校获派0班 李家超、周润发母校恐不保 鲜鱼行学校第三度面临停办
发布时间：11:02 2026-03-18 HKT
教育局局长蔡若莲昨会见传媒，证实今年有14所资助小学及1所官立小学收生不足16人，将获派0班，数量创新高。15所学校当中，榜上有名的学校包括特首李家超的母校五邑工商总会学校、艺人周润发及温碧霞母校，前身为鸣远小学的景林天主教小学。
景林天主教小学前身调景岭鸣远小学
景林天主教小学前身「调景岭鸣远小学」，1990年迁校至景林邨后改名为景林天主教小学，周润发及温碧霞曾在迁校及改名前就读该小学，是学校旧生。
李家超2024年曾到母校参加65周年校庆
五邑工商总会学校获教育局派零班，学校创办超过67年，当中著名校友为特首李家超、音乐人周启生等，2024年庆祝65周年校庆时，李家超有到母校出席校庆活动。
鲜鱼行学校两度濒临杀校 再次上榜
鲜鱼行学校占地约1万平方平，于1969年创校，曾于2004年及2007年两度濒临杀校，靠特别视学及申办私营小一班成功复活，然而到今年再次上榜，再度面临收生不足、停办危机。鲜鱼行校长施志劲坦言生源下跌是结构性的问题，早料到获派0班「不是今年就是明年」。他指该校服务很多基层或有需要学生，无论学校最终作何决定，均以保护学生最大利益为最重要。
鲜鱼行校长：其他学校未必会想（与我们）合并
至于发展方案，施志劲叹称「其他学校未必会想与你合并，或者愿意合并的学校离我们很远，就有很多问题要处理。」他透露自行阶段收到12人，其后两人决定转读特殊学校。校方昨逐一向家长释除疑虑，「来年收0班是现实，但不代表学生没书读。」
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教育局局长蔡若莲表示，学龄人口持续下降，过往的「软着陆」措施已消化，达「褪无可褪」，必须以更积极主动的方式应对。为此，局方同步更新小学规划的优化方案，为合并学校提供过渡期内的「豁免」，并成立专责小组，她鼓励学界及早规划「合并升级」，「唔好真系等到去到零班，无选择的救校方案，我哋系『合并升级』，唔系『合并救校』」。
下学年获派0班学校名单：
|地区
|学校
|中西区
|新会商会学校
|东区
|筲箕湾官立小学
|东区
|启基学校（港岛）
|东区
|基督教港信义会信爱学校
|东区
|救世军韦理夫人纪念学校
|离岛
|中华基督教会长洲堂锦江小学
|西贡
|景林天主教小学
|西贡
|圣公会将军澳基德小学
|深水埗
|五邑工商总会学校
|深水埗
|深水埔街坊福利会小学
|油尖旺
|鲜鱼行学校
|北区
|方树福堂基金方树泉小学
|沙田
|吴氏宗亲总会泰伯纪念学校
|葵青
|柏立基教育学院校友会卢光辉纪念学校
|屯门
|世界龙冈学校刘德容纪念小学
其中，救世军韦理夫人纪念学校由2024/25学年起与救世军中原慈善基金学校合并，因应学校的选择，该校可受惠于今日公布的优化便利措施。
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