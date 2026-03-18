7.1立会暴动案｜王宗尧等7人质疑7年监禁量刑起点过高 申定罪或刑罚上诉均被驳回

2019年七一示威者冲击占领立法会大楼，闯入会议厅，艺人王宗尧等12人暴动罪成，区院暂委法官李志豪重判监禁约4年半至6年10个月。其中7人不服定罪和刑罚，去年12月向上诉庭申请上诉许可，指本案以7年监禁为量刑起点过高。上诉庭法官彭伟昌、法官张慧玲及杨家雄今驳回七人上诉，维持原判。

7名上诉人依次为毕慧芬、孙晓岚、吴志勇、林锦均、罗乐生、沈镜乐及王宗尧。毕慧芬及王宗尧申请定罪和刑罚上诉，其余5人则只申请刑罚上诉。

由左至右：毕慧芬、孙晓岚、吴志勇、林锦均、资料图片

原审法官李志豪指孙晓岚及沈镜乐的参与程度较低，仅限于现身鼓励及支持他人，分别判监57个月和55个月15天；罗乐生和毕慧芬的参与程度属中等，均判监59个月7天；王宗尧参与程度属最低级别，惟出现鼓励其他参与者，激起士气，判监74个月；吴志勇参与程度较高，坚持留守到最后一刻，判监80个月；林锦均参与立法会外的暴动，以铁马破坏立法会大门玻璃，引发后来的占领立法会事件，参与属最严重级别，判监82个月。

案件编号：CACC63/2024

法庭记者：刘晓曦