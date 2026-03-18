每日杂志｜新生代十载匠心 不让茶香成往事 远赴云南取经 创研制所冀建个人品牌

《茶艺香江系列》传承篇

中国茶艺文化博大精深，流传千年，前人种树产茶，后人复耕传承。有青年创立茶叶研制所，研茶历史，制香港茶，也有年轻人习茶10年，远赴云南取经，盼引入当地古树红茶，并建立个人茶叶品牌。现今懂茶之人越来越少，一众茶人对有新生代热衷喝茶、研究及传承深感欣慰，冀后辈从「有形产出」与「无形文化」两方面保育，让香江茶事永续留存。

近年不少年轻人喜欢饮茶，甚至钻研茶艺与茶道。

香港茶叶研制所由3位青年成立，陈梓霆有逾30年饮茶年资，其父在茶行工作，3岁已经培养他喝茶的习惯，延续至今天爱研究茶历史；李妍（蓝篮）在2009年开设英式茶店，亦对古董茶杯情有独钟，曾于台湾、英国和斯里兰卡等地接受茶培训；李天安在15年前对茶产生兴趣，他爱日本茶及茶文化，后来接触茶道，继而习茶修身，静心澄明，成为国家高级茶艺师。

李天安（右）习茶修身，成为国家高级茶艺师。 受访者提供

陈梓霆有逾30年品茗年资，爱研究茶历史。 受访者提供

与嘉道理农场合作产港茶

陈梓霆说，香港是中西交融之地，文化包容度高，使茶文化有多元的发展和传承。他续指，香港是适合种茶的地方，除了客家茶田，也有商业茶园，由种植到制作也一丝不苛，更曾出产港式茶叶，「香港有圆满的茶文化，而且比世界各地的还丰富。」有见及此，3人成立研制所，肩负传承香港茶事的重任。

然而，他们发现不少昔日茶产区已荒废。此外，即使研制所与嘉道理农场合作，蓝篮每逢炒茶日也要独自前往采茶，及后运送茶菁回家，把客厅转为临时「萎凋场」，再进行烘菁、蒸菁、炒菁、翻菁及揉捻等工序，才得以制出少量港式茶叶。

李天安指，现时仍有客家村落坚持种茶、制茶，只为传承祖先的朴素文化，让他们明了，一直以来的工作也是值得，「要让更多人知道，香港也可以做好茶。」

对于年轻人的难处，嘉道理农场暨植物园再生农业部经理叶子林及永续农业主任翁敬良十分明白。叶子林坦言，茶园复耕廿载历经不少樽颈。茶树种植门槛高、生长期慢，撇除虫害，一般栽种4年才有收成、6年开始稳定。他续说，茶树种植稳定，后续采摘茶叶及加工更是痛点，「园内人员不懂炒茶，要学习亦不容易，香港炒茶技艺几近失传。」

制茶需经历采茶、杀菁、揉捻及摊放等多重工序。 嘉道理农场提供

18年前，他在机缘下聘用一位曾管理茶田的客家惠东人作茶园顾问，员工继承「客家炒绿」的传统技法，才得以稳定产量至今，「年均产出20公斤茶叶，最多可达26公斤，即使刮台风也不大影响。」

学采茶杀菁 考茶艺师资格

有人留守本地耕耘，也有人远赴云南追梦。云南是茶叶之乡，亦是「茶马古道」重镇。生于当地的周雯婷在1990年代随父母移居香港，自幼受父亲启蒙，每早喝一杯铁观音，结下茶缘。11年前的春节，她回乡探亲，看着家人冲茶品茗，种下习茶的种子。回港后，她购入简单茶具，寻访茶室，请教前人，再深入钻研，修习茶艺课程，取得茶艺师资格。她享受冲泡茶叶的过程，「由温热茶具、投茶、醒茶、冲泡，到闻到茶香，整个人很放松，洗涤心灵。」

周雯婷自幼结下茶缘，去年到云南学习茶艺。 受访者提供

周雯婷在西双版纳的茶田采摘茶叶。受访者提供

周雯婷寄宿云南茶农家，学习杀菁、揉捻等制茶工序。受访者提供

去年适逢周雯婷习茶10年，她展开云南寻根之旅，前往云南西双版纳及普洱，寄住茶农家学习采茶、杀菁、揉捻、摊放等工序，坦言一生受用。她暂定年中回港，引入云南古树晒红茶，并建立个人茶叶品牌。

懂得赏茶之人越来越少，对于有年轻人热衷喝茶、研究及传承，一众专家坦言十分欣慰。香港茶文化院创院院长叶荣枝说，保育分为「有形」与「无形」，前者如生产港式茶叶，确有难度。据其听闻，官方有意在明年香港回归30年出产纪念茶品，或能助力短期发展，但相信各种条件底下，难以成为有市场竞争力的经济活动。

「有形」与「无形」推广茶文化

至于后者，是把茶延伸至生活，塑造茶和其他港式饮食文化为「标志」，加以推广。他指，茶是理想的社交媒介，能调和社会，拉近人与人之间的关系。著名文学家林语堂曾说，人们会在家里或去茶馆饮茶，有自斟自饮，也有与人共饮，有开会时喝茶，解决纠纷时也喝，早餐前喝，午夜也喝，「只要有一只茶壶，中国人到哪儿都是快乐的。」

翁敬良希望借着举办更多公众活动，连结香港本地上、中、下游的茶文化推广工作。他透露，农场正尝试培育混种茶树，扩大种茶区，盼成香港茶文化的示范单位。他指，农场利用插枝繁殖，种植从茂草岩村及古洞收地范围取来的茶树种子及茶苗，未来亦会积极寻找及移植其他本地茶苗，再作展现，「希望建立属于香港茶的园区。」团队亦计划以书籍记载港茶发展及历史。

港九茶叶行商会理事长林伟德也说，单靠业界和商会推广茶文化并不足够，期望官方能牵头，透过在不同会议上提供茶饮，潜移默化地影响社会大众对茶的观感。他说，希望推广年轻人喝热茶「保健」的讯息。

香港中文大学研究团队在2021年开展「昂坪云雾茶传奇」项目。项目负责人、中大人类学系教授张展鸿指，去年大屿山宝莲禅寺曾邀请团队合作，盼于寺内种植茶树及进行导赏，甚至提出「禅茶」的概念，暂未知该计划会否延续。他期望能继续推动计划，由政府资助进行研究，寺方租借相关土地及料理茶树，再由民间或宗教团体跟进，「是理想的推广模式。」

大屿山宝莲禅寺曾计划于寺内种植茶树及进行导赏。

茶具文物馆拟结合「茶疗」和「养生」推广

位于香港公园的茶具文物馆，肩负推广茶文化重任，其珍藏的茶具文物，反映港人饮茶文化的深厚底蕴。配合都市人追求健康的风气，馆方计划结合「茶疗」和「养生」，作为未来推广新的方向。

香港艺术馆馆长（中国文物）麦咏雯说，文物馆始于1984年，回顾1981年收藏家罗桂祥博士捐赠约600件陶瓷、紫砂茶具及相关文物，年代跨越西周至20世纪，奠定藏品基础；官方及后活化原名为「旗杆屋」的前驻港英军总司令官邸，成立茶具文物馆，别具意义。

香港艺术馆馆长（中国文物）麦咏雯说，茶具文物馆肩负推广茶文化的重任。

去年举办300多项活动

麦咏雯指出，茶具文物馆推动茶由生活化，到普及化及精致化，爱茶之人和普通市民也可到馆内参观，馆方有办学生参观团，亦有邮轮访港旅客专程到访；去年馆方举办300多项活动，吸引逾7000人次入场，其中如专家示范源自宋代互相切磋及欣赏茶艺的「斗茶」，在报名开始20分钟内便告满额。她补充，该馆集历史建筑及茶文化两大元素，揭幕时更是全国唯一一间以此为专题的博物馆，「对旅客十分吸引。」

茶具文物馆原为前驻港英军总司令官邸「旗杆屋」。

随「中国传统制茶技艺及其相关习俗」列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，麦咏雯分享，馆方亦加强相关推广，包括举办「四时茶语」茶艺示范，茶师会讲解适合不同季节的茶种，示范如何冲茶和品尝。

展望将来，麦咏雯说除了善用现有馆藏，亦从健康角度入手推广，如茶疗和养生等。馆方正进行「茶之形」展览，邀请年轻艺术家利用古老茶具创作，融合新旧火花，盼吸引更多人欣赏茶具及茶文化。

专心品茗如修行 摒除杂念达「茶禅一味」

品茗之道除依赖先天基础和后天知识累积，更重在摒除杂念，达至「茶禅一味」。

「菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。」香港茶文化院创院院长叶荣枝引用六祖惠能大师的佛偈，道出现代人传承茶文化不单凭敏锐味蕾和后天学习，更要有品茗的精神，「教不了，要自行领悟出来。」他形容，专心品茗是一种修行，先摒除杂念，集中闻茶香，再冥思，达至「茶禅一味」的精神境界，「是『形而上』的层面。」

记者：关英杰、仇凯瑭

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《茶艺香江系列》

起源篇：每日杂志｜探寻香港茶事起源与传承 十九世纪茶叶销售中枢 名山曾产优质茶 熟普工艺源自长洲

民间篇：每日杂志｜岁月洗炼茶香 赋传统文化新貌 昔日结婚送茶礼 向长辈奉茶承传至今