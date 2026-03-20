油价急升︱市民铤而走险入「鬼油」一文拆解非法油站运作及盈利 业界倡引入平价95油

油价急升，不少车主为「悭油钱」，铤而走险到非法油站入「鬼油」，日前葵涌货柜码头停车场更有怀疑是流动非法油站的货车起火，黑烟席卷半空。有议员建议政府要求油公司引入95辛烷值汽油，向消费者提供较平价选项。

靠熟人带路 交易多以暗号辨识

据了解，非法加油点以新界区最密集，例如元朗、屯门、上水露天停车场、葵涌码头、青衣一带桥底等。至于土瓜湾、深水埗等市区，多以地舖或流动货车掩饰居多，例如把油缸改装放进7人私家车或轻型货车，方便随时变换泊位交易。

「鬼油」仅正规半价 走私油商每公升赚$3至4

入油车主须靠熟人带路，交易时多以暗号辨识，例如先透过即时通讯软件联络。一般而言，「鬼油」多数为内地95汽油，现时深圳油站零售价约为每公升8.29元人民币，走私来港的未完税油售约每公升11元至13元，以目前香港油价折扣后约23元至26元计，「鬼油」仅为正规油一半价钱；走私分子从中也可赚取每公升约3至4元的可观利润。

何敬康：倘不改革 只会越来越多人铤而走险

海关本周联同消防处已先后捣破3个非法油站。立法会议员何敬康认为，正规油站油价持续高企，与内地、澳门等地相差甚远，只会令越来越多市民铤而走险入「鬼油」。他指情况非常不健康，不但违法，更有火灾风险等安全隐患，认为政府是时候改革，例如设立方程式计算邻近地区的中位数，令本港油价尽量与国际拉近。

近日不少意见提出，政府应要求油公司引入95辛烷值汽油，料较目前的98汽油便宜10至15%。汽车会永远荣誉会长李耀培认为，政府应考虑引入95汽油，并仿傚对两电、公共交通营运商做法，设利润管制，避免油商在缺乏监管下「赚到尽」。

李耀培：油商赚尽 引入95油只是「事在人为」

油商曾称储存设施空间有限制，李耀培认为只是「事在人为」，举例过往香港曾同时发售有铅和无铅汽油，又指目前内地供应来源不成问题，只是油公司是否愿意减少利润。

议员庄豪锋日前向环境局发信，促当局要求油公司引入95汽油。他对油公司曾回复竞委会「只售98汽油是反映顾客喜好」感诧异，认为全世界包括内地，也有出售95甚至92汽油，相信只要肯引入，一定有车主会选择。另一议员李浩然建议，短期可临时下调燃油税、向公共交通发放燃油补贴；中长期包括加快电动车普及化等。

记者：陈俊豪