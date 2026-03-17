Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火独立委员会周四举行首场听证会  涉事方包括7居民及前业主立案法团主席等

社会
更新时间：14:53 2026-03-17 HKT
发布时间：14:53 2026-03-17 HKT

大埔宏福苑大火独立委员会周四（19日）举行首场听证会。独立委员会网页今日（17日）列出涉事各方出席名单，至今有37个持分者，包括7名以宏福苑居民名义成为涉事方的独立人士，名单还包括宏褔苑业主立案法团第十二届管理委员会主席徐满柑。

政府部门方面，屋宇署、消防处、民政事务总署、警务处、房屋署、劳工处、竞争事务委员会、廉政公署及市区重建局将派出代表出席。

名单包括宏褔苑业主立案法团正副主席

涉事方名单中有7人以宏福苑居民名义列为涉事方，大火发生时的法团成员（前法团）有14人被列入涉事方，包括时任主席徐满柑及副主席麦志雄。

另外，涉事方名单亦包括接管宏福苑法团管理委员会的合安管理有限公司，鸿毅建筑师有限公司董事黄侠然、宏业建筑工程有限公司两名董事 侯华健及何建业，以及宏业建筑工程有限公司授权签署人黄忠基亦在名单之列。

委员会亦会邀请非涉事一方的证人出席听证会作证，并将适时于独立委员会网页公布每场听证会会出席作证的证人具体名单。

相关新闻：

宏福苑安置︱李家超：4月中下旬安排居民上楼执拾 本月内公布细节

宏福苑大火︱独立委员会3.19起举行首轮8场听证会 公众人士周四可于网上预约旁听

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
何伯拟认罪，何太则打算不认罪接受审讯。黄巧儿摄
01:17
何伯何太互殴案 何伯拟认罪5.6答辩 官称大机会判监 何太拟不认罪明年2月审 申回内地居住遭拒
社会
5小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
20小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
2026-03-16 10:00 HKT
堕楼女生由救护车送院抢救。蔡楚辉摄
珍惜生命｜粉岭16岁女学生校园堕楼 送院抢救
突发
5小时前
启德居屋改建开放式厨房 恐涉3大风险「开门见洗手盆」犯风水大忌
启德居屋改建开放式厨房 恐涉3大风险「开门见洗手盆」犯风水大忌
家居装修
10小时前
星岛申诉王|揭深圳私人影院 卖拍拖感觉 推恋爱套餐 ¥899「热恋期」可接吻
04:18
星岛申诉王 | 揭深圳私人影院卖拍拖感觉 恋爱套餐 ¥1199推情欲飞行棋
放蛇直击
8小时前
预约家庭医学门诊全攻略！HA Go手机App 3步预约 网民热议「时地人」4招增成功机率 （附预约教学）
预约家庭医学门诊全攻略！HA Go手机App 3步预约 网民热议「时地人」4招增成功机率 （附预约教学）
生活百科
23小时前
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
影视圈
5小时前
汇丰户口5月推新收费 柜位入票及打簿要畀钱 设外币现钞存款费用 即睇边类客可豁免
汇丰户口5月推新收费 柜位入票及打簿要畀钱 设外币现钞存款费用 即睇边类客可豁免
投资理财
2026-03-16 15:40 HKT