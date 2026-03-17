宏福苑大火独立委员会周四举行首场听证会  涉事方包括7居民及前业主立案法团主席等

大埔宏福苑大火独立委员会周四（19日）举行首场听证会。独立委员会网页今日（17日）列出涉事各方出席名单，至今有37个持分者，包括7名以宏福苑居民名义成为涉事方的独立人士，名单还包括宏褔苑业主立案法团第十二届管理委员会主席徐满柑。

政府部门方面，屋宇署、消防处、民政事务总署、警务处、房屋署、劳工处、竞争事务委员会、廉政公署及市区重建局将派出代表出席。

名单包括宏褔苑业主立案法团正副主席

涉事方名单中有7人以宏福苑居民名义列为涉事方，大火发生时的法团成员（前法团）有14人被列入涉事方，包括时任主席徐满柑及副主席麦志雄。

另外，涉事方名单亦包括接管宏福苑法团管理委员会的合安管理有限公司，鸿毅建筑师有限公司董事黄侠然、宏业建筑工程有限公司两名董事 侯华健及何建业，以及宏业建筑工程有限公司授权签署人黄忠基亦在名单之列。

委员会亦会邀请非涉事一方的证人出席听证会作证，并将适时于独立委员会网页公布每场听证会会出席作证的证人具体名单。

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