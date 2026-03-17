衞生署发表「学生周年健康报告」 学生超重情况普遍 逾9成学生少做运动

衞生署公布《学生健康服务2024至25学年周年健康报告》，结果显示，全港学生超重以及过长时间使用电子屏幕作娱乐用途情况仍然普遍，视力状况未如理想。衞生署呼吁学生多进行户外活动，预防近视，除此之外亦应多进行体能活动，减少电子屏幕使用时间，注意心理健康。

学童视力状况随年龄增长转差

上学年共有约25万6000名小学生，以及17万2000名中学生接受学生健康服务周年健康检查，出席率占原本报名人数的约58万人约七成。报告指出，上学年有约26%的小一学生和65%的小六学生接受周年健康检查时属非标准视力，即配戴眼镜或未能通过初步视力测试，数字与前一年相若，持续高企。越高年级的学生，需要配戴眼镜或未能通过初步视力测试的比例就越高，显示学童的视力状况随年龄增长而转差。

8成中学生日花2小时使用电子产品作娱乐用途

报告还显示，超过四成小学生在一般上课日花两小时或以上使用电子屏幕产品作娱乐用途，中学生比例更超过81%，与上一个学年相若。此外，有一成小学生花四小时以上使用电子产品娱乐，超过四分一中学生方面亦有相同习惯，情况令人关注。参考国际间的指引，衞生署建议6至12岁的儿童每天应花少于两小时使用电子屏幕作娱乐用途。

张竹君：户外活动有助预防儿童近视

衞生署社会医学顾问医生（家庭及学生健康）张竹君指户外活动有助预防儿童近视，也可延缓近视加深，建议儿童多在户外逗留。她解释，这是因为阳光抑制巩膜重塑，防止眼球扩大，眼轴过度增长。她又补充进行户外活动时，阳光不宜过分猛烈，阴天的阳光亦有足够效果，太晒反而出现晒伤情况。她同时建议，阳光充足时进行户外活动应做好防晒。

近两成中小学生超重

另外，报告亦指出，学童超重和体能活动不足问题仍然普遍。2024/25学年起，衞生署按照更新版本「香港生长图表2020」来评估青少年及儿童的生长，新图表采纳世衞建议，以BMI而非体重身高比衡量学童是否超重。上学年小学生超重（包括肥胖）普遍率为17.2%，与2023/24学年以新图表标准追溯计算得出的16.9%相若。至于中学生超重率为17.9%，亦与对上一学年追溯计算的数字相若，说明近两年学童超重问题没有太大改善。

张竹君医生称，儿童及青少年时期的超重问题会对健康造成负面影响，并与多种非传染病（如二型糖尿病、心血管疾病及某些癌症）的风险增加及早期发病相关，亦可能引发心理和社交问题，影响学生学业表现及生活质素。特区政府本月初推出首份《体重管理行动计划》，提出五大方针，汇聚多个政策局和部门的力量，全方位推动全港体重管理，呼吁学校和家长积极参与。

逾9成学生体能活动水平不足

报告同时又指，超过93%学生在问卷中指出体能活动水平不足，在过去七日内没有每天进行至少60分钟中度至剧烈强度体能活动。张竹君补充，世衞已更新建议，儿童和青少年应于一星期内平均每天进行至少60分钟的中度至剧烈体能活动，此数据或未能反映世衞最新标准下香港学童的状况，未来问卷题目亦会更新，符合最新标准。

2.1%学生曾遭遇网上欺凌 0.7%学生试图自杀

学童心理健康方面，参与学生需自行填写有关健康行为和心理社交健康的问卷，结果显示大部分学生表示家庭生活（96.0%）和学校生活（93.8%）愉快或非常愉快，两者的百分比均较上一学年高。当中仍有2.1%的学生表示在过去12个月曾遭遇网上欺凌，1.6%学生表示曾计划自杀，0.7%学生试图自杀，数字均较对上一个学年轻微下跌。学生健康服务中心会即时为有心理及行为问题的学生，进行风险评估和提供支援，2024/25学年有1.0%出席学生健康服务中心的学生获安排转介至临床心理学家或其他机构评估和处理。

此外，2024年施政报告提及会强化「全校园健康计划」，截至今年三月初，全港已有891所学校参与计划，涵盖超过七成半的中、小学，衞生署鼓励全港学校积极参与计划，将为每所参与学校度身订造「一校一健康报告」，提出针对性的措施，透过改善体能活动和饮食等安排，以提升学生身心健康。

记者：周育莹

摄影：卢江球

