ICAC人气儿童剧场5月再开Show! 600张门票今起接受申请 「诚信『童』行」盲盒公仔同步推出

廉政公署去年推出「小啡豆儿童剧场」互动戏偶话剧，在尖沙咀文化中心公开演出反应热烈，全数「爆场」更超额报名。廉署应公众需求，在5月初于廉署总部再度举办公开场，3场合共600张门票本周将接受申请！

推出全新设计「诚信『童』行」豆豆系列盲盒公仔

廉署今次活动亦跟上潮流，送出全新设计的「诚信『童』行」豆豆系列盲盒公仔，由廉署人气卡通人物小啡豆带住5位豆豆朋友，集结成「Integrity Buddies」，令小啡豆等角色从话剧中走出来，跳入小朋友手中。

廉政公署表示，「小啡豆儿童剧场」至今已举办近60场，接触逾230间幼稚园超过9,000名师生和家长，令「小啡豆」角色逐渐深入民心。今次公开演出活动更令小朋友喜欢的角色「实体化」，变身成他们爱不䆁手的小物。廉署期望这些象征诚信、守法、负责任等正面价值观的卡通小角色，可以在日常生活中持续启发小朋友，陪伴他们学习和成长。

盲盒全套六款 于廉署活动派发

盲盒公仔全套6款，将会在活动中随机派发。廉署消息更透露，今次活动只是派送盲盒公仔的「第一浪」，日后将会在廉署不同德育活动中派发，市民有机会储齐全套公仔。

廉署首创AI儿歌MV 愉快学习ICAC + 廉洁诚信

此外，廉署配合儿童剧场首创全新儿歌《一起「诚」诺》，成为「小啡豆儿童剧场」的主题曲。廉署更以AI技术制作MV，内容除了交代儿童剧场的各个小情景，亦介绍廉洁、诚信等元素，配以简单易明、琅琅上口的歌词，有助加深小朋友对廉署工作和倡廉信息的印象。

「小啡豆儿童剧场」于3月17日（星期二）开始至4月1日（星期三）接受市民以家庭为单位于网上报名，每单位可申请最多四张门票，截止后将以抽签形式免费派发予参加者。

