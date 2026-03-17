超强台风「桦加沙」袭港带幼子观浪堕海 父母被控虐儿罪提堂
更新时间：10:45 2026-03-17 HKT
发布时间：10:45 2026-03-17 HKT
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超强台风「桦加沙」去年9月袭港期间，有一家四口于柴湾嘉业街海边观浪，38岁母亲与5岁幼子同遭巨浪卷入海中，41岁父亲随即跳海救人，母子一度危殆。该对父母被控虐儿罪，今于东区裁判法院首次提堂。暂委裁判官钟颖诗应申请押后案件至5月12日，待辩方索取控方文件及提供法律意见。期间两名父母续获准各以2千元保释。
被告分别为38岁女子L.R.Q.及41岁男子Y.K.K.，他们同被控一项对所看管儿童或少年人虐待或忽略罪。控罪指二人于2025年9月23日，在香港身为超过16岁，并对一名不足16岁的儿童，即X负有管养、看管或照顾责任的人，故意虐待或遗弃X，而其方式相当可能导致X受到不必要的痛苦或健康损害。
案件编号：ESCC672/2026
法庭记者：雷璟怡
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