油价急升︱李家超：倘发现燃油供应商合谋定价 竞委会将依法行使权力调查
更新时间：10:43 2026-03-17 HKT
发布时间：10:43 2026-03-17 HKT
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中东局势紧张导致国际油价上涨，香港油价同样受影响、各种汽油、柴油价格急升，加上香港车用燃油价格「贵绝全球」，车主深受影响。行政长官李家超今日（17日）表示，已与各大供应商，包括电力、航空公司及燃油公司沟通，确认本港能源供应充足、并要求供应商制定应急预案，探讨开拓其他能源供应来源，同时已要求提升价格透明度，提供更多价格变动即时资讯。
倘发现合谋定价 竞委会将依法行使权力调查
就燃油供应价格上，李家超指商经局辖下的竞争事务委员会将密切监察市场，若发现任何合谋定价或违反公平竞争的行为，将依法行使权力调查。同时，消费者委员会已呼吁供应商考虑市民的负担能力。
李：任何收费调整必须合理且透明
他表示，环境及生态局将于本周约见车用燃油供应商，要求提供更多市场资料，而运物局已接触本地航空公司，强调任何收费调整必须合理且透明。他又指海关与消防处将加强执法，严打由内地非法偷运燃油到港活动。
中东局势突显香港安全稳定独特机遇
李家超坦言，中东局势引发的燃油供应受阻是全球共同面对的挑战，短期内或会为香港带来冲击和波动，例如航空、物流价格上升、物价构成压力。不过，李家超认为另一方面也突显香港独特机遇，相对中东不稳定局势，香港则是安全、稳定且充满发展机遇的地方，相信中长期将有持续资金流入，助巩固香港国际金融中心地位。
他又强调，在「一国两制」下，香港拥有「背靠祖国、联通世界」的独特优势，今次挑战反而更能突显香港「超级联系人」和「超级增值人」角色，吸引更多国际高端人才汇聚，特别是在家族办公室、风险管理、资产管理及离岸人民币市场等方面，将带来正面推动作用。
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