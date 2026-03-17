私隐专员公署庆30周年 出版《AI迷城历险记》 引导小学生正确使用科技保私隐
更新时间：11:00 2026-03-17 HKT
发布时间：11:00 2026-03-17 HKT
发布时间：11:00 2026-03-17 HKT
个人资料私隐专员公署（私隐专员公署）今日(17日)出版全新小学生中文故事书《AI 迷城历险记》（故事书），以生动有趣的故事情节，引导小学生正确使用人工智能（AI）及认识保障个人资料私隐的重要性。出版故事书为私隐专员公署成立30周年的志庆活动之一，亦属公署30周年「小学生保障私隐活动」的其中一项重点活动。活动获得教育局支持，公署将派发故事书予全港所有小学作资讯素养学习教材。
个人资料私隐专员钟丽玲表示，在AI和数码科技迅速融入日常生活的时代，及早教导学生保障个人资料私隐和安全使用新科技尤为重要。公署希望透过故事书，以浅白易明且具吸引力的方式，协助小学生建立正确的保障个人资料私隐意识，为他们安全探索数码世界奠下良好根基。
借故事带出保障个人资料私隐重要性
故事书以虚拟实境游戏闯关为主线，透过讲述三名小学生在「AI 迷城」中的历险旅程，带出多项与保障个人资料私隐息息相关的主题，包括正确使用 AI、慎用社交媒体、妥善处理及应对网络欺凌，以及保护个人帐户和尊重他人私隐等。故事书亦附设读后延伸活动，鼓励学校善用相关教材作延伸学习，并引导学生于校内外实践保障个人资料私隐的良好习惯，提升他们在数码环境中的判断力及应变能力。
最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
2026-03-15 17:35 HKT
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
2026-03-15 15:31 HKT
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
2026-03-16 10:00 HKT
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
2026-03-15 18:02 HKT
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
2026-03-16 09:54 HKT
伊朗局势 | 特朗普指盼中方协助开放霍尔木兹海峡 外交部：再次呼吁各方立即停火
2026-03-16 08:38 HKT
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快 曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
2026-03-16 10:00 HKT
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
2026-03-15 10:00 HKT