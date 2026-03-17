私隐专员公署庆30周年 出版《AI迷城历险记》 引导小学生正确使用科技保私隐

个人资料私隐专员公署（私隐专员公署）今日(17日)出版全新小学生中文故事书《AI 迷城历险记》（故事书），以生动有趣的故事情节，引导小学生正确使用人工智能（AI）及认识保障个人资料私隐的重要性。出版故事书为私隐专员公署成立30周年的志庆活动之一，亦属公署30周年「小学生保障私隐活动」的其中一项重点活动。活动获得教育局支持，公署将派发故事书予全港所有小学作资讯素养学习教材。

个人资料私隐专员钟丽玲表示，在AI和数码科技迅速融入日常生活的时代，及早教导学生保障个人资料私隐和安全使用新科技尤为重要。公署希望透过故事书，以浅白易明且具吸引力的方式，协助小学生建立正确的保障个人资料私隐意识，为他们安全探索数码世界奠下良好根基。

借故事带出保障个人资料私隐重要性

故事书以虚拟实境游戏闯关为主线，透过讲述三名小学生在「AI 迷城」中的历险旅程，带出多项与保障个人资料私隐息息相关的主题，包括正确使用 AI、慎用社交媒体、妥善处理及应对网络欺凌，以及保护个人帐户和尊重他人私隐等。故事书亦附设读后延伸活动，鼓励学校善用相关教材作延伸学习，并引导学生于校内外实践保障个人资料私隐的良好习惯，提升他们在数码环境中的判断力及应变能力。

