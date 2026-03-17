荃湾2岁男童堕楼亡│专家吁家居安装窗花属基本要求  勿随意移动伤者

荃湾恒丽园日前发生两岁男童堕楼身亡悲剧，父母涉嫌疏忽照顾儿童被警方拘捕，事件引起社会对儿童家居安全的广泛关注。儿童权益及儿科专家均认为，此类意外绝对可以避免，零至两岁的儿童开始学习行走，好奇心强，安装窗花是最基本要求。专家同时提醒，一旦发生高处堕下意外，切勿随意移动伤者，应立即报警求助。

幼童对有光线和声音充满好奇

香港儿童权利委员会执行干事黄惠玉今（ 17日）在电台节目表示，这次事件父母均在家，但仍发生小童堕楼事件，令人伤痛，亦令市民反思家居安全的重要。她指，1岁多的幼童到达懂得攀爬和探索的年纪，会对有光线和声音的窗外世界产生强烈好奇心。这个年纪的幼童，不懂得害怕，对高度和距离没有认知。

黄惠玉提醒，家长需留意家中陈设会否对成长中的孩子带来潜在风险，例如靠近窗户的柜可能成为孩子攀爬的「楼梯」。安装窗花是最基本要做的事，以及要改动家居的装置以防意外发生。除了堕楼风险，家长亦要注意其他家居陷阱，例如过去曾发生幼童误饮装在饮品瓶中的漂白水，或将颜色鲜艳的药物当成糖果误服的个案。

窗户附近勿放置太多杂物或椅子

港大医学院曹延洲基金儿科教授叶柏强在同一节目亦表示，对事件感到非常不幸，并指出类似意外以往一直时有发生。他忆述，十多年前曾有儿童从高处堕下，虽保住性命却导致终身伤残。他认为，类似的意外，其实是绝对可以避免。他指，为了保护成长中的小朋友，必须先做好家居安全措施，装设安全窗花是不可缺少，及要上锁，万一客观条件未能安装窗花，可交由专业人员研究安装定位器，限制窗户开启的角度，以保护小童不会意外堕楼。

叶柏强表示，非常鼓励父母陪伴小朋友多些亲子活动，减少打机或上网，当年幼小朋友在家里玩耍时，家人亦要特别小心家居的安全，于窗户附近尽量不要放置有太多杂物或椅子。

应马上报警召唤救护车到场救援

他解释，婴幼儿在5、6个月大时已懂得攀爬，即使在婴儿床内也可能翻越围栏堕下。所以除了窗户，叶柏强亦提醒数项家居安全要点，包括碌架床、高身梳化同样有危险，建议在幼童活动范围铺设地毯或软垫、加设闸门分隔厨房等存有火源或煤气的区域、以及家具的尖角应用软胶包裹，并使用简单的安全装置防止门或抽屉夹伤手指等。

对于今次事件该名父亲自行将儿子送院的做法，两位专家均表示理解家长当时的慌乱，但强调此举极度危险。黄惠玉与叶柏强一致认为，面对严重意外，正确的做法是首先将孩子移离会有持续危险的地方，若是堕楼，不要随意触碰或移动伤者。叶柏强解释，从高处堕下的伤者，极有可能出现头部及颈椎创伤，若随便移动，会令其创伤急剧恶化，影响中枢神经系统，所以最佳做法是马上报警，召唤救护车到场进行专业救援。

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