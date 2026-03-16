港话通｜港产AI升级更贴地 推AI马经／子女选校攻略／整合信用卡折扣 即睇最新功能！

【AI/港话通/HKGAI/人工智能】香港生成式人工智能研发中心（HKGAI）今日（16日）举办传媒春茗午宴，科技大学首席副校长、HKGAI主任郭毅可预告AI助理 「港话通」将推出「AI马经」、「助家长为子女选学校」、「信用卡悭钱攻略」等在地化功能，成为「香港市民嘅AI好帮手」；而AI文书写作助手「港文通」、AI会议记录助理「港会通」等功能将全面升级，预计下月起陆续推出测试。

推AI马经、悭钱攻略、子女升学资讯

团队正研究开发一套结合人工智能与香港独特文化的「AI马经」资讯系统，包括提供AI筛选当日状态最佳的「fit马」、赛事分析、AI马评家等，目标是推广「赛马旅游」，不涉及博彩成分，亦不会提供预测和投注贴士。至于助家长为子女选学校方面，会针对本地家长需求，提供精确的中小学选校配对与数据分析，包括查看学位、智能选校、学校对比等，协助家长规划子女升学路径。

「港话通」亦将即时整合全城消费情报，提供信用卡「悭钱攻略」与折扣资讯，只需拍照收据或商舖品牌，AI会计算应使用哪一张信用卡和相关优惠码。

郭毅可：港话通基于市民和社会需求共生发展

郭毅可表示，「港话通」自去年11月上线至今，已获逾70万名用户注册使用，他形容「港话通」是基于市民需求、与社会发展共生的软件，期望市民能够参与使用和提供宝贵意见，共同完善「港话通」各项功能，让它成为港人真正的「AI 好帮手」。

续扎根香港 自主研发AI助香港发展国际创科中心

就近期「养龙虾」热潮，郭毅可呼吁用户需注意风险，指其权限极高，存在数据泄露及系统安全风险。他强调，人机共生是一份责任契约。机器擅长速度、重复、记忆和窄域执行；人仍然负责判断、边界、例外和最终签署。他认为未来十年，真正重要的是那些可检查、可中断、可追溯、可治理的系统。

郭毅可又指，随政府在《财政预算案》积极推动「人工智能+」，香港正处于科技转型黄金时代，HKGAI正将AI转化为推动社会进步的「新质生产力」，未来将继续扎根香港，透过自主研发的AI技术， 助力香港发展国际创新科技中心。他相信当AI做到「人机共生」，香港这颗东方之珠将在数码时代展现出前所未有的生命力与竞争力。

近5万公务员试用「港文通、港会通」反应正面

同样由HKGAI研发的AI文书写作助手「港文通」和 AI会议记录助理「港会通」，在过去一段时间，已在近100个政府部门、近5万名公务员参与试用，当中有部门指「港文通」能支援粤、普、英无缝切换，精准理解本地公文规范与法律语境，大幅提升政策草拟、文件翻译、会议纪要生成的效率与准确性。在收集用户意见后，团队宣布「港文通」和「港会通」功能将全面升级。

记者、摄影：陈俊豪