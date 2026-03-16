英国性罪行通缉犯、厌女网红Andrew Tate兄弟现身香港 访兰桂坊游维港

被英国当局以强奸、人口贩卖等21项罪名通缉的网红泰特兄弟（Andrew Tate及Tristan Tate），近日高调现身香港，包括到兰桂坊夜蒲、坐船游览维港等，并在社交平台发布多段在港影片，引起关注。

夜蒲兰桂坊 吸引大批年轻男女合照

持有英、美双重国籍的泰特兄弟为退役搏击选手，近年转型为宣扬厌女思想的网红。据其社交平台资讯，二人早前在杜拜发起投票，询问网民「我在哪里可以走在街上不被人认出，也不会被支持者打扰」，在「中国」选项获最高票后，二人随即于上周五（13日）抵达香港。

连日来，兄弟二人在港行程受注目。网上流传的影片显示，二人上周六（14日）凌晨现身兰桂坊，吸引大批年轻男女上前合照，人群中包括在JPEX案中代表林作的律师范德伟。Andrew Tate更在帖文中自称「最后的超级英雄」（The last superhero）。

至昨日（15日），二人再度上载影片，可见他们乘坐游艇畅游维港，并在尖沙咀某星级酒店房间的露台上闲聊。此外，在较早前发布的另一段影片中，Andrew Tate与约十多名女子一同唱歌，弟弟Tristan Tate则在旁观看。

涉强奸贩运人口等21罪被两地通缉

39岁的Andrew Tate与其37岁的胞弟Tristan Tate，因在网上宣扬极端男权思想及发表仇恨言论而充满争议。2023年，罗马尼亚政府控告他们在当地成立犯罪组织，诱骗多名女性后对其进行强奸及暴力对待。

英国警方去年5月，就强奸、人口贩卖、身体伤害及卖淫等合共21项罪行对二人发出通缉令。不过，由于罗马尼亚的刑事诉讼尚未结案，二人目前仍可自由出入境，仅须定期向当地部门汇报行踪。

据本港入境处回复传媒查询时表示，处理每宗入境申请时均依法行事。