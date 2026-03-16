高级警司周毅刚涉三度于警总非礼女下属 事主供称遭摸臀及被捉手摸裤裆

高级警司周毅刚涉嫌前年在警察总部三度非礼一名女同事，被控3项猥亵侵犯罪。周否认控罪，案件今于东区裁判法院开审。女事主供称前年11月，被告在聚会期间摸她的臀部，贴近她的耳边「佢话佢钟意我，俾佢摸得唔得」，及「今晚喺度陪我好唔好」。事主拒绝后，被告捉住她的手放在裤裆，并再次在她耳边称自己「扯旗」，事主表示「唔想知」，被告之后再摸事主的腰及臀。事主感到害怕，并不断向身旁的人移动，她不敢有太大动作，「就系唔想引起全部人嘅注意，但希望隔离𠮶个帮到我」。

被捕警诫下称「我无嘢讲」

49岁男被告周毅刚，被控3项猥亵侵犯罪，他今由资深大律师许绍鼎代表。修订及新增控罪指，被告于2024年6月19日，在湾仔军器厂街一号警察总部41楼猥亵侵犯女子X；以及同年11月1日在警察总部41楼会议室及41楼总务室猥亵侵犯X。

承认事实指，被告自2023年4月起驻守警务处支援部。于涉案时间，被告的办公室位于警察总部41楼4131室，X为支援部行政主任，是被告的下属，她的办公室位于警察总部41楼总务室。2024年11月1月下午约4时半，支援部于会议室进行聚会，出席者包括被告、X等人。X于同年11月4日报案，翌日被告被拘捕，在警诫下称「我无嘢讲」。

X今以视像形式作供指，她于2021年加入政府，2023年加入警察支援部。她指被告是她的上司的上司，她工作上主要与高级行政主任交流，甚少与被告接触，私下也无联络。

办公室门外遭拍臀不知所措

X忆述前年6月19日的非礼事件，她当日在办公时间站在被告的办公室门外，与被告的秘书倾谈，突然感觉到有人拍她的臀部一下。X四处张望见无人，突然被告在她的左边出现，被告应是想进入办公室。X形容拍的力度正常，感觉是被人以手掌拍，因手背应会感觉到关节位，而接触面的弧度似手掌。X续指当时站在走廊位置，约有一个半身位宽。

被拍臀部后X感到震惊，不懂如何反应，「唔知系特登定唔小心」，她不敢有过大的反应，担心其他人会看过来。她指被告其后无特别反应，走近询问X与秘书正谈论甚么，X当刻仍「process紧」发生的事，又指被拍的力度不小，正常人如果不小心碰到女士，应会表示不好意思。「我又唔敢乱咁怀疑阿SIR，所以纠结紧」，X随后返回自己的座位并将事件告知同事。

聚会上遭被告捉手放裤裆

X忆述2024年11月1日下午约4时半，支援部于41楼会议室举行聚会，期间她站在近窗边位置，身后有电视，她的右边站著其他人。突然被告走至X的左边，她随即感觉臀部被人触摸，她向右边移动以引起他人注意。X续指被告贴近她耳边称「钟意我」、「俾佢摸得唔得」，X回应「唔好」。惟被告继续表示「跟我好唔好」、「今晚喺度陪我得唔得」、「乖啦，俾只手我」等，X均拒绝。

随后被告捉住X的手放在他的裤裆，X的手掌隔著裤碰到被告的私人部位，她即时缩手，被告称自己「扯旗」，X表示「唔想知」并继续移开。她指被告之后摸她的腰及臀，及尝试从她右边腋下伸手向前欲摸胸，但X夹紧手臂以阻止。X形容由整个过程历时数分钟，她感觉非常害怕，不知如何逃走，同时「唔想太大动作，唔想尴尬」。

在场女警询问X是否不适，二人随即离开会议室。X回到办公室冷静，突然被告入内坐在她旁边，被告靠近X并阻挡出口，问X「可唔可以俾佢锡」及「今晚喺度陪佢好唔好」，X大声拒绝。X之后表示不适，需要去洗手间，被告让出通道，X离开时感觉到被告的手碰到她的膝盖，看到被告微微倾身向前，状似想抱她。X当时「乜都无理直接冲去门口」，见到3名女警，其中二人带情绪激动的X到洗手间，X随即哭诉事件。在女警陪同下，X取回手袋并离开，她在电梯大堂将会议室发生的事告知女警。

案件明续。

案件编号：ESCC3151/2024

法庭记者：雷璟怡