英基学位贿赂案 罪成家长求情指英基可透过购债券助入学 机制本不公平犯案影响轻微

英基乌溪沙国际幼稚园54岁前行政主任于2018至2021年间，收受13名家长和1名商人贿款至少64万元，以协助其子女获得取录，其后一同被控。前行政主任承认串谋受贿等9罪后，作供指证其余14人。14名被告早前被裁定串谋受贿等罪成，今早开始分批于西九龙法院求情。辩方指英基入学机制本来就不是完全公平，家长可以花费巨款购买债券以助入学，因此犯案影响相对轻微，报道亦已引来回响，起到阻吓作用。

有被告求情指案件源于林珍妮贪心

被告38岁蔡慧妍及37岁李俊朗情侣2人一同定罪，辩方求情指由蔡慧妍联络时任行政主任林珍妮，提供了10万元贿款，然而金额由林珍妮决定，不是来自蔡慧妍，而李俊朗没有联络过林珍妮，只是盲从伴侣，案中没有证据显示被告儿子因此「打尖」影响程度有多大。

辩方求情指41岁麦伟琪育有2子，幼子自出生以来患有遗传病，需要麦伟琪长期照顾，麦伟琪2019年犯案后，2021年离婚，同年被捕。辩方呈上麦伟琪长子及红十字会同事求情信，指麦伟琪尽心尽力照顾2子，只会在长子背后流露愁绪，前夫经常没有按时支付赡养费，令麦伟琪不时迟交学费，而麦伟琪案发后遭终止聘用，转而任职红十字会，但麦伟琪也没有自暴自弃。辩方续指麦伟琪注重教育，显示其人格高尚，本案中仅因一念之差犯案，支付了2万元贿款。

李俊朗求情说只盲从伴侣犯案。资料图片

朱霜叶。资料图片

辩方求情指33岁朱霜叶背景良好，经常从事义工服务，丈夫及奶奶患有遗传精神病，朱霜叶尽责照顾2人。辩方批评本案源于林珍妮极度贪心，知道家长期望殷切，利用父母弱点引诱多人行贿犯罪，一同受审，情况夸张，几无案例参考。辩方再求情指45岁商人萧裕邦犯案助他人之女入学，无个人犯案动机或得益，仅执行他人意愿。

辩方指英基入学机制本来已非完全公平

辩方陈词指本案不涉及香港公共服务，只牵涉一间幼稚园，英基入学机制本来就不是完全公平，父母兄姊曾经入读英基会增加分数，提升入学机会，家长更可花费巨款购买债券以助入学，因此麦伟琪犯案影响相对轻微。辩方又求情指案发于2018至2021年，林珍妮由被控到达成认罪协商历时年半，大批被告同时受审导致案件延误至今，非因被告之故，被告还押多日已经得到教训，报道亦已引来回响，起到阻吓作用，故希望法庭判处缓刑或短期监禁。

案中被告除54岁英基时任行政主任林珍妮外，受审被告中13名家长包括44岁黄薏娗（前称黄咏雯）、42岁刘映均（前称刘慧德）、35岁马贤文、45岁李洁冰、41岁林泯希、41岁张珈铭、39岁徐惠谦、44岁江静雯、38岁蔡慧妍、37岁李俊朗、37岁黄美雪、41岁麦伟琪、33岁朱霜叶以及45岁商人萧裕邦。

林珍妮开审前承认4项受贿罪及5项串谋受贿罪，其余4罪存档法庭，在审讯中出庭作供，指证其他被告。其余被告中黄薏娗、马贤文、李洁冰、林泯希、张珈铭、徐惠谦、蔡慧妍、李俊朗、黄美雪、麦伟琪、朱霜叶、萧裕邦分别被控1项串谋受贿罪；刘映均被控2项串谋受贿罪；江静雯则被控1项串谋受贿罪以及1项煽惑受贿罪。

案件编号：DCCC703/2022, DCCC603/2023(Consolidated)

法庭记者：陈子豪